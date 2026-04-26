محکمہ تعلیم میں خالی آسامیوں کو جلد پُر کیا جائے گا: ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر
Published : April 26, 2026 at 7:00 PM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کی جانب سے فاروق احمد صوفی، چیف آرگنائزر جموں و کشمیر ٹیچرز فورم (یو ٹی)، کے اعزاز میں ایک شاندار ٹیچرز کانفرنس اور الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر، نصیر احمد وانی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ اور محکمہ تعلیم کے دیگر افسران و معززین بھی موجود تھے۔
تقریب کے دوران فاروق احمد صوفی کی خدمات، ان کے تعلیمی سفر اور محکمہ تعلیم کے لیے ان کی گراں قدر کاوشوں کو سراہا گیا۔ مقررین نے ان کی قیادت اور تعلیمی بہتری کے لیے کی گئی کوششوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر جموں و کشمیر میں تعلیمی نظام کو مزید بہتر، مضبوط اور محفوظ بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کے اراکین نے کہا کہ خطے کے متعدد سرکاری اسکولوں میں عملے کی کمی ایک سنگین مسئلہ ہے، جسے فوری طور پر حل کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اساتذہ کی کمی پوری ہونے سے نہ صرف تدریسی نظام میں بہتری آئے گی بلکہ طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا سکے گی۔
اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ محکمہ تعلیم میں خالی آسامیوں کا معاملہ حکومت کے علم میں ہے اور انہیں جلد از جلد پُر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ مزید برآں، انہوں نے اساتذہ کے درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی سنجیدہ کوششوں کا یقین دلایا۔