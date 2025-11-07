ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس کا کشمیر میں دہشت گردی کی سازش کو ناکام بنانے کا دعویٰ، دو مقامی اور ایک اتر پردیش کا شخص گرفتار
سری نگر سے تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ لوگ دہشت گردانہ کارروائی انجام دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
Published : November 7, 2025 at 8:38 AM IST
سری نگر: ایک پولیس اہلکار نے جمعرات کو بتایا کہ پولیس نے سری نگر سے تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اہلکار کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد سے ایک ہتھیار برآمد کرتے ہوئے دہشت گردی کی ایک سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔
اہلکار نے مزید کہا کہ، ملک دشمن سرگرمیوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے کے قریب چیکنگ کے دوران گاڑی میں بغیر رجسٹریشن نمبر کے ایک کالے رنگ کی رائل اینفیلڈ موٹر سائیکل کو روکا۔
یہ کارروائی سری نگر میں سیکورٹی اور نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سیکورٹی بندوبست کے ہدایت کے چند گھنٹے بعد آیا ہے۔
پولیس نے کہا، رکنے کا اشارہ کیے جانے پر، سوار اور دو مسافروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ڈیوٹی پر موجود چوکس اہلکاروں نے انہیں حکمت سے پکڑ لیا۔
گرفتار کیے گئے افراد میں دو کا تعلق سری نگر کے خانیار سے ہے۔ ان کی شناخت شاہ مطیب اور کامران حسن شاہ کے طور پر ہوئی ہے جبکہ تیسرے گرفتار شخص محمد ندیم کا تعلق اصل میں اتر پردیش کے میرٹھ سے ہے اور وہ خانیار میں رہتا ہے۔
پولیس اہلکار نے مزید کہا، "ان کی تلاشی کے نتیجے میں ایک دیسی ساختہ پستول (دیسی کٹا) اور نو زندہ راؤنڈز برآمد ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ ملزمان اسلحہ اور گولہ بارود کا استعمال کرتے ہوئے علاقے میں دہشت گردی کی کارروائی انجام دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
پولیس نے ان کے ساتھیوں، نیٹ ورک اور دیگر تخریبی عناصر کے ساتھ ممکنہ روابط کو پکڑنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس اسٹیشن خانیار میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کے سیکشن 3، 7، 25 آرمس ایکٹ، 20، 23 یو اے پی اے اور موٹر وہیکل ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھین: