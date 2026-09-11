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مبینہ طور پر پولیس تحویل میں اتم چند کی موت کا معاملہ، دو پولیس اہلکار معطل
متوفی اتم چند کی والدہ کا الزام ہے کہ اس کے بیٹے کی اُن کے سامنے پولیس نے بے دردی سے پٹائی کی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 7:00 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): آر ایس پورہ کے رکھ چکروئی علاقے میں اتم چند کی موت کے معاملے میں محکمہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ دونوں اہلکاروں کو انکوائری مکمل ہونے تک معطلی کا سامنا کرنا ہوگا۔
ضلع پولیس ہیڈکوارٹر جموں کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق یہ کارروائی پولیس اسٹیشن آر ایس پورہ میں درج ڈی ڈی آر نمبر 35، مورخہ 9 ستمبر 2026 کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ حکم نامے کے تحت پی ایس آئی وکرم چودھری، انچارج بی پی پی چکروئی اور کانسٹیبل رنکو کمار، بیلٹ نمبر 1650/J کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ دونوں اہلکاروں کو ڈی پی ایل جموں میں رپورٹ کرنے اور اپنی وردی و دیگر متعلقہ سامان جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
اس معاملے کی محکمانہ انکوائری ایس پی رورل جموں کو سونپی گئی ہے، جنہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انکوائری مکمل کرکے اپنی رپورٹ جلد از جلد پیش کریں۔ اس محکمانہ انکوائری کو ڈی ای نمبر 76/2026 الاٹ کیا گیا ہے۔ بعد میں واقعے کے سلسلے میں ایس پی او راجیش چودھری، ایس پی او اشونی کمار اور ایس پی او منپریت سنگھ کے طرزِ عمل کے حوالے سے بھی ابتدائی انکوائری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تینوں ایس پی اوز کو فوری طور پر بی پی پی چکروئی سے منسلک کرکے ڈی پی ایل جموں منتقل کیا گیا ہے۔
یہ کارروائی اتم چند کی موت کے حالات کی شفاف تحقیقات کے مطالبات کے درمیان سامنے آئی ہے۔ حکام کی جانب سے محکمانہ انکوائری کے ذریعے واقعے سے متعلق حقائق اور اہلکاروں کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔
جموں ضلع کی چکروئی پولیس چوکی میں 32 سالہ اُتم چند کی موت ہوگئی تھی۔ متوفی کی والدہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو پولیس اہلکاروں نے ان کی موجودگی میں مبینہ طور پر بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ والدہ نے دعویٰ کیا کہ اُتم چند کو پولیس چوکی میں ان کے سامنے مارا پیٹا گیا، جس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
اس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا واقعہ کے بعد اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے حراست میں مبینہ تشدد کا الزام لگایا اور معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
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