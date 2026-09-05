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لداخ میں 36 چیک ڈیم بنانے کا منصوبہ، پگھلی ہوئی برف کا پانی اب ضائع نہیں ہوگا، آبپاشی میں انقلاب کی تیاری
لداخ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مجوزہ ڈھانچے موجودہ آبپاشی کے نظام کے لیے پانی کی دستیابی کو بہتر بنائیں گے۔
Published : September 5, 2026 at 12:05 PM IST
سرینگر: لداخ کے کچھ حصوں میں کسانوں کو جلد ہی آبپاشی کے لیے زیادہ قابل اعتماد پانی کی فراہمی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے لیہہ اور کرگل میں 36 چیک ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کا مقصد خطے کے دریاؤں اور پگھلی ہوئی برف کے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے جو فی الحال استعمال میں نہیں آتا۔
جل شکتی کی مرکزی وزارت کو پیش کی گئی تجویز میں لیہہ میں سات ہمالیائی راک چیک ڈیموں اور کرگل میں 29 رینفورسڈ سیمنٹ کنکریٹ (آر سی سی) چیک ڈیموں کی تعمیر کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ان پروجیکٹوں پر 56 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کا تخمینہ ہے اور انہیں پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا (پی ایم کے ایس واے) کے تحت شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
لداخ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مجوزہ ڈھانچے موجودہ آبپاشی کے نظام کے لیے پانی کی دستیابی کو بہتر بنائیں گے اور یقینی آبپاشی کے تحت رقبہ کو وسعت دیں گے، جس سے ممکنہ طور پر 18,600 ایکڑ کھیتوں کو فائدہ پہنچے گا۔
یہ تجویز دریائے سندھ پر ایک راک چیک ڈیم کی تعمیر کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں اپشی میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ پانی کے تحفظ کے آسان طریقے کس طرح بالائی علاقوں میں رہائش پذیر کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔
اپشی میں، دریائے سندھ کے ایک ہلکے حصے میں سیمنٹ کے استعمال کے بغیر قدرتی پتھروں (بولڈرز) کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیک ڈیم بنایا گیا ہے۔
اس ڈھانچے نے دریا کے پانی کی سطح کو تقریباً 10 فٹ تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے زرعی علاقوں کو پانی فراہم کرنے والی ایگو پھے آبپاشی نہر میں پانی کو موڑنا ممکن ہوگیا۔
اس پراجیکٹ سے موسم بہار کی بوائی کے موسم کے دوران کسانوں کو درپیش ایک مشترکہ چیلنج حل ہوگیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہونے کے بعد پمپوں کے ذریعے مناسب مقدار میں پانی نہیں کھینچا جا سکتا تھا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں دریا گہری گھاٹیوں سے گزرتا ہے۔ نتیجتاً دریا پر انحصار کرنے والے کسانوں کے لیے ایسے وقت میں پانی کی کمی ہوجاتی تھی جب فصلوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
راک چیک ڈیم میں تقریباً 40 ملین لیٹر ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، جس سے پانی کو فوری طور پر نیچے بہنے کی بجائے برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اسے زرعی کھیتوں کی طرف موڑنا ممکن ہے۔
انتظامیہ کے مطابق، پائلٹ ڈھانچے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس طرح کے اقدامات وسیع انفراسٹرکچر کی ضرورت کے بغیر پانی کی دستیابی کو بڑھا سکتے ہیں۔
انتظامیہ کی تجویز کے تحت، لیہہ میں سات ہمالیائی راک چیک ڈیم بنانے کا منصوبہ ہے، جس میں بنیادی طور پر دریائے سندھ کے پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ کرگل میں، زرعی ضروریات اور مقامی پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے، تجویز میں 29 آر سی سی چیک ڈیم یا بند تعمیر کرنا شامل ہے۔
انتظامیہ نے نوٹ کیا کہ یہ منصوبے دریائے سندھ اور سورو کے غیر استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے قابل بنائیں گے۔
وزارت جل شکتی کو پیش کی گئی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق، 36 مجوزہ ڈھانچے 18,600 ایکڑ اراضی کو سیراب کر سکتے ہیں۔
انتظامیہ نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ کے علاقے کے دورے اور پانی کی کمی اور گاؤں والوں کی شکایات جیسے مسائل پر ان کی توجہ کے بعد کرگل سیکشن پر کام میں تیزی آئی ہے۔
انتظامیہ نے جانکاری دی کہ لداخ میں پانی کے تحفظ کی مہم کے ایک حصے کے طور پر پانچ ہمالیائی راک چیک ڈیم پہلے ہی تعمیر کیے جا چکے ہیں۔
ان پائلٹ پراجیکٹس نے دریا کے اتھلے حصوں میں اوسطاً 25 سے 30 ملین لیٹر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش پیدا کی ہے۔ یہی نہیں راک چیک ڈیم پانی کے اتار چڑھاؤ کے درمیان بھی مضبوط ثابت ہوئے ہیں۔
انتظامیہ کے مطابق مئی میں دریائے سندھ کا بہاؤ تقریباً 25 کیوسک تھا جو اگست تک بڑھ کر تقریباً 200 کیوسک ہو گیا۔
انتظامیہ نے نوٹ کیا کہ بہاؤ میں اضافے کے باوجود راک چیک ڈیموں نے پانی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کامیابی سے برداشت کیا۔
انتظامیہ نے بتایا کہ تین پائلٹ راک چیک ڈیموں نے موجودہ آبپاشی نہروں میں پانی کی دستیابی میں اضافہ کیا ہے اور قابل کاشت اراضی کے رقبے میں 30 فیصد اضافہ درج کیا گیا ہے۔
ان نتائج سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے اضافی پروجیکٹوں کی منظوری طلب کی ہے۔
لداخ متعدد گلیشیئرز کا گھر ہے۔ یہ خطہ بھاری برف باری کے چلتے پگھلی ہوئی برف کا پانی حاصل کرتا ہے۔ تاہم اس پانی کا استعمال زراعت کے لیے نہیں ہوپاتا اور یہ بہہ جاتا ہے۔
انتظامیہ نے نوٹ کیا کہ اس وقت خطے میں برف اور گلیشیئرز سے سالانہ پیدا ہونے والے پانی کا ایک فیصد سے بھی کم استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ کمی زراعت کے لیے ایک بڑی تشویش بن گئی ہے، کیونکہ خطے میں پانی کی دستیابی موسم کے لحاظ سے نمایاں طور پر اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔
لداخ انتظامیہ نے کہا کہ نئے منصوبوں کا مقصد تیز بہاؤ کے دوران پانی کو محفوظ کرنا اور ضرورت پڑنے پر کسانوں کو آبپاشی کے لیے اسے دستیاب کرانا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر سکسینہ نے اس نقطہ نظر کو پانی کے تحفظ، زرعی ترقی، اور موسمیاتی تبدیلی کی لچک کے امتزاج کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ، "لداخ قیمتی گلیشیر اور پگھلی ہوئی برف کے پانی کو بغیر استعمال کے بہنے دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا جب کہ ہمارے کسانوں کو زرعی موسم میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔"
سکسینہ نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کی کوششوں کی ایک اور مثال کے طور پر پگھلی ہوئی برف کے پانی کو اسٹوک نالہ سے موڑنے کا بھی حوالہ دیا۔
انہوں نے کہا، "راک چیک ڈیم اور اسٹوک نالہ سے تقریباً 90 ملین لیٹر برفانی پانی کو ایگو پھے کینال اور چوشوٹ کینال میں موڑنے کا حالیہ اقدام یہ ظاہر کرتا ہے کہ سادہ، سستی اور ماحول دوست اقدامات پانی کی دستیابی اور زراعت میں نمایاں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ لداخ کو پانی کے ہر دستیاب ذرائع کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سکسینہ نے مزید کہا کہ، "ہمیں پانی کے ہر ممکنہ ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے اور لداخ کو پانی سے محفوظ، زرعی طور پر خوشحال اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے لچکدار بنانا چاہیے۔"
یہ نئی تجویز لداخ انتظامیہ کی طرف سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں زرعی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔
انتظامیہ نے کہا کہ یہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کے مستقبل کی سلامتی کے لیے پانی کے تحفظ پر زور دینے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔
سکسینہ کے دور میں شروع کیے گئے دیگر پروجیکٹوں میں 'پروجیکٹ ہیم سروور'، 'ہمالین راک چیک ڈیم'، اور 'ایگو-پھے' اور 'مہے' آبپاشی کی نہروں کو فعال کرنا شامل ہیں۔
انتظامیہ کے مطابق اب تک چھ 'ہیم سروور' کو شروع کیا گیا ہے، اور پانچ 'راک چیک ڈیم' کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔
انتظامیہ نے نوٹ کیا کہ سکسینہ نے مئی میں ایک میٹنگ کے دوران مرکزی جل شکتی وزیر سی آر پاٹل کے ساتھ لداخ کے 'راک چیک ڈیم' پروجیکٹ کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق، پاٹل نے اس اقدام کی تعریف کی اور لداخ میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی کوششوں کے لیے تعاون کا یقین دلایا۔
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