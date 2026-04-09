امریکہ کو جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل کو قابو میں رکھنا ہوگا: سی ایم عمر عبداللہ
عمرعبداللہ نے کہاکہ ’اگر جنگ بندی ناکام ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ایران پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اسرائیل پر ہوگی‘۔
Published : April 9, 2026 at 3:12 PM IST
Updated : April 9, 2026 at 3:17 PM IST
سرینگر: مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میں آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ بندی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے امریکہ کو “اسرائیل کو قابو میں رکھنا ہوگا”، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ تنازع ایران نے شروع نہیں کیا بلکہ اس پر “مسلط” کیا گیا ہے۔
ایس کے آئی سی سی سرینگر میں ایک تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، خاص طور پر لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں پر۔ انہوں نے کہا، “اگر جنگ بندی ناکام ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ایران پر نہیں بلکہ صرف اسرائیل پر ہوگی۔ امریکہ کو اسرائیل کو لگام دینا ہوگی۔”
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ واشنگٹن سے آنے والے بیانات میں تسلسل کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا، “وہ صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر میں کچھ اور اور شام کو کچھ اور۔ ان کی زبان کسی کے شایانِ شان نہیں، ایک صدر کی تو بالکل نہیں۔” انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والے عام صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے بلاک کر دیا جاتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ “لوگ امریکی صدر سے خوفزدہ ہیں”، اسی لیے بار بار دھمکیوں کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا، “سب سے پہلے اس جنگ کا مقصد واضح ہونا چاہیے تھا۔” ہندوستان کے سفارتی مؤقف پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ نئی دہلی کے قریبی تعلقات شاید اسے ثالثی کا کردار ادا کرنے سے روک رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ایران امریکہ جنگ بندی پر جموں کشمیری لیڈران کا رد عمل؛ 'مذاکرات ہی واحد حل'
انہوں نے کہا، “صرف اسرائیل کو اس جنگ کی ضرورت تھی۔ اگر ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اتنے قریب نہ ہوتے تو شاید بھارت بھی پاکستان کی طرح کوئی کردار ادا کر سکتا تھا۔