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امریکی سفیر سرجیو گور کا پہلا سرکاری کشمیر دورہ؛ منوج سنہا، عمر عبداللہ سے ملاقات متوقع
سرجیو گور بدھ کو اپنے پہلے سرکاری دورے پر سرینگر پہنچیں گے سیاحت و معاشی صورتحال بھی گفتگو کا حصہ بن سکتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 5:49 PM IST
سرینگر: بھارت میں امریکی سفیر اور جنوبی و وسطی ایشیا کے لیے خصوصی نمائندہ سرجیو گور بدھ کو پہلے سرکاری دورے پر وادی کشمیر پہنچیں گے۔ حکام نے اطلاع دی ہے کہ سرجیو گور اپنے دورۂ سرینگر کے دوران جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
حکام نے بتایا کہ گور سرینگر کے تاج ہوٹل میں رات بھر قیام کریں گے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گور کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم کا ایک وفد دورے کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلے ہی سرینگر پہنچ چکا ہے۔ پولیس افسر نے کہا: "ہاں، دورہ طے ہے اور ان کی ٹیم کا ایک وفد پہلے ہی سرینگر پہنچ چکا ہے۔ فی الحال مزید تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتیں۔"
یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور امریکہ سکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات میں تعاون مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق گور نے حال ہی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں دو طرفہ تعاون، دہشت گردی کے خلاف کارروائی اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی تھی۔
بھارت میں امریکی سفیر کے ساتھ ساتھ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے گور کا کشمیر دورہ ایک وسیع علاقائی تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر اور منتخب حکومت کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں سکیورٹی، علاقائی استحکام اور بھارت-امریکہ تعلقات سے متعلق وسیع معاملات زیر بحث آنے کی توقع ہے۔
حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں سیاحت اور معاشی صورتحال بھی ملاقاتوں میں زیر بحث آ سکتی ہے، تاہم ان ملاقاتوں کے ایجنڈے کی باضابطہ تفصیلات ابھی سامنے نہیں لائی گئی ہیں۔
اس سے قبل گور نے امریکی انڈو پیسیفک کمانڈر ایڈمرل سیموئل پاپارو کے ہمراہ بھارت کی ویسٹرن کمانڈ کا دورہ بھی کیا تھا۔ حکام کے مطابق اس دورے کے دوران جموں و کشمیر اور بھارت کی مغربی سرحد سے متعلق سکیورٹی امور بھی زیر بحث آئے تھے۔
سرجیو گور کا مجوزہ سرینگر دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی سمیت خطے کی دیگر سکیورٹی تشویش پر باہمی رابطہ اور تعاون مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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