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'جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ': امریکی ایلچی نے سفری ایڈوائزری پر نظرثانی کا دیا عندیہ
امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے بدھ کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔
Published : August 19, 2026 at 6:41 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کو ’’بھارت کا ایک اہم حصہ‘‘ قرار دیتے ہوئے بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے بدھ کو جموں و کشمیر کے دورے کے دوران امریکی شہریوں کے لیے کشمیر سے متعلق سفری ایڈوائزری پر نظرثانی کا عندیہ دیا۔
کشمیر پہنچنے کے فوراً بعد سرجیو گور نے دارالحکومت سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ جنوری 2026 میں بھارت میں امریکہ کے 27ویں سفیر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ جموں کشمیر کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ سرجیو آج رات وادی میں قیام کریں گے اور جمعرات کو لداخ روانہ ہوں گے۔
عمر عبداللہ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ وقتاً فوقتاً اپنے سفری انتباہات کا جائزہ لیتا ہے اور کشمیر سے متعلق ایڈوائزری پر بھی غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: "امریکہ وقت وقت پر ٹراول ایڈوائزری جاری کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا ہے۔ میں آج کوئی بڑا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس پر ہم غور کرنے والے ہیں۔" سرجیو نے مزید کہا کہ نئی دہلی، وزیر اعلیٰ اور مقامی حکومت کی جانب سے علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے ’’حیرت انگیز اقدامات‘‘ کیے گئے ہیں۔
Appreciated the opportunity to meet with Jammu & Kashmir Chief Minister @OmarAbdullah and to learn more about his priorities. We discussed ways to deepen economic collaboration and create opportunities that would mutually benefit both of our nations. pic.twitter.com/dmLnyBHjc9— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 19, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ یہ دیکھے گا کہ آیا کشمیر کے بارے میں موجود سفری انتباہ کو کم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا: "یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے اور بہت سے امریکی یہاں آکر اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے۔"
جموں و کشمیر میں 1989 میں مسلح شورش، ملی ٹنسی شروع ہونے کے بعد سے امریکہ اپنے شہریوں کو وادی کا سفر کرنے کے حوالے سے بارہا انتباہ جاری کرتا رہا ہے۔ جون 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان آپریشن سندور اور اس کے جواب میں پاکستانی گولہ باری،جس نے مختصر جنگ کی صورت اختیار کی تھی، کے دوران بھی امریکہ نے کشمیر کو "زیادہ خطرے والے علاقوں" میں شامل کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو خطے کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
It was a pleasure to receive @USAmbIndia Sergio Gor in Srinagar today. We had a very good conversation about the possibilities that exist to widen & deepen the engagement between J&K & the United States of America, particularly in areas like tourism, horticulture & the new… pic.twitter.com/VsJdJSbzJg— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 19, 2026
'خوشگوار ملاقات '
سرجیو گور نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کو ’’بہت اچھی" اور "دوستانہ‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات کے بعد آئندہ بھی بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا: "ہماری ابھی بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ کچھ معاملات پر مزید کام کرنا ہے، جنہیں ہم واشنگٹن اور دہلی تک لے جانے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بہت گرمجوش اور دوستانہ ملاقات تھی اور ہم اس تعلق کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔"
انہوں نے کہاکہ ’’یہاں آنا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ بھارت کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ یہاں پہلی بار آئے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ میں یہاں آکر اور اس جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔‘‘
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