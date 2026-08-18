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امریکی سفیر سرجیو گور کا کشمیر کا دورہ واشنگٹن کی پالیسی میں تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے
بہت سے لوگوں کو سابقہ دورے یاد ہیں جب اس طرح کے امریکی اقدامات سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑے فیصلے ہوئے۔
Published : August 18, 2026 at 10:27 PM IST
سری نگر: ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور کا پہلا دورہ کشمیر پر واشنگٹن کی پالیسی کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ بدھ کے روز اعلیٰ سفارت کار کشمیر پہنچے۔ غیر ملکی سفارت کاروں کا وادی میں علیحدگی پسندوں سے ملاقات کرنا عام بات ہے، چاہے اس سے نئی دہلی ناراض ہو لیکن اس بار جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی خصوصی ایلچی ان سے اور خاص طور پر حریت کانفرنس کے چیئرمین میر واعظ عمر فاروق سے ملاقات نہیں کریں گے۔
امریکی سفیر کے دورے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے میرواعظ نے تصدیق کی کہ انہیں گور سے ملاقات کا دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عوام کے مختلف طبقات سے رابطہ قائم کرنے کا موقع ملے گا، سرکاری بیان بازی سے آگے بڑھ کر ان کے سیاسی خدشات، توقعات اور چیلنجز کو براہ راست سمجھنے کا موقع ملے گا۔ وادی کے مذہبی رہنما نے مکالمے کی وکالت کی، جو خطے میں دیرپا امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
میرواعظ نے کہا کہ کشمیر میں بھاری سیکورٹی فورسز تعینات ہیں، جہاں سیاسی اور شہری حقوق، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں پر پابندیاں اور سیاسی قیدیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
1990 کی دہائی کے آخر تک، واشنگٹن کی کشمیر پر گہری توجہ تھی اور وہ سیاسی جماعتوں، علیحدگی پسندوں، ماہرین تعلیم اور کاروباری تنظیموں کے ساتھ مصروف عمل تھا۔ تاہم، کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ہندوستان میں امریکی سفیر فرینک وِسنر کے کشمیر کے دورے کے دوران حریت کے اندر اندرونی تنازعہ پھوٹ پڑا۔ سینئر علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ نے دورے کے بائیکاٹ کے احکامات ماننے سے انکار کردیا۔ اس کے بعد انہیں حریت سے معطل کر دیا گیا اور اپنی پارٹی بنا لی۔
لیکن نائن الیون کے بعد صورتحال بدل گئی اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی پر توجہ مرکوز کی جس میں پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب 2002 میں امریکی سفیر رابرٹ بلیک ول نے کشمیر کا دورہ کیا اور سیکیورٹی بریفنگ دی۔ تاہم انہوں نے علیحدگی پسندوں سے ملاقات نہیں کی۔
جنوری 2020 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کا درجہ ختم کرنے کے چند ماہ بعد، اس وقت کے امریکی سفیر کینتھ جسٹر نے غیر ملکی سفارت کاروں کے ایک وفد کے ساتھ جموں و کشمیر کا دورہ کیا۔
2024 میں پہلے اسمبلی انتخابات سے پہلے، امریکی سفارت کاروں نے جموں و کشمیر کا دورہ کیا اور نیشنل کانفرنس سمیت کئی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی۔ لیکن گور کا دورہ اہم ہے کیونکہ جنوری 2026 میں ہندوستان میں 27 ویں امریکی سفیر کے طور پر عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔
یہ دورہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ایک سال بعد ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مختصر جھڑپ ہوئی جب ہندوستان نے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ لشکر طیبہ کے ایک فرنٹ گروپ ٹی آر ایف سے وابستہ دہشت گردوں کے ہاتھوں پچیس سیاح مارے گئے۔
گور بدھ کی سہ پہر سری نگر پہنچیں گے اور ان کی دو سرکاری میٹنگیں شیڈول ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ توقع ہے کہ وہ وادی میں رات گزاریں گے اور اگلے دن لداخ روانہ ہوں گے۔
عبداللہ کے ساتھ گور کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب علاقائی سیاسی جماعتوں بشمول نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت اور خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے اپنے مطالبے کو تیز کر دیا ہے۔
اگرچہ بہت زیادہ قیاس آرائیاں جاری ہیں، بہت سے لوگوں کو سابقہ دوروں کو یاد ہے جب اس طرح کے امریکی اقدامات سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑے فیصلے ہوئے۔
سیاسی تجزیہ کار ظفر چودھری نے کہا کہ گور کا دورہ امریکہ کے موجودہ سفیر اور جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے درمیان 15 سال سے زائد عرصے میں پہلی ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا، "اس ہائی پروفائل دورے کے بارے میں کافی گونج رہی ہے، لیکن جب تک ایک یا دونوں طرف سے کوئی بیان نہیں آتا، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے بارے میں قیاس کرنا فضول ہوگا۔"
پی ڈی پی رہنما اور سابق وزیر نعیم اختر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سہ فریقی مکہ معاہدے کی حمایت کے بعد رونما ہونے والی بڑی جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کے تناظر میں گور کے دورے کو 'اہم' سمجھتے ہیں۔
یہ دیکھتے ہوئے کہ گور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے خصوصی ایلچی بھی ہیں، یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کی مکمل حمایت کی ہے۔
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