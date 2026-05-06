کشمیر کے دورے پر آئے امریکی شہری کی سری نگر میں موت
Published : May 6, 2026 at 12:03 PM IST
سری نگر: کشمیر کے دورے پر آئے ہوئے ایک 83 سالہ امریکی شہری کی آج صبح سری نگر کی ڈل جھیل کے اندر ایک ہاؤس بوٹ میں مبینہ طور پر بے ہوش ہونے کے بعد موت ہوگئی۔ حکام نے اس کی شناخت اینڈرسن جان ڈیوڈ ولد جان ڈیوڈ کے طور پر کی ہے جو واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کا رہائشی ہے۔
سری نگر میں ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ متوفی کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک اور جاننے والا شخص تھا، جب ہاؤس بوٹ کے مالکان اور دیگر لوگوں نے اسے بیمار ہونے کے بعد قریبی نجی اسپتال منتقل کیا۔
لاش شہر کے پولیس کنٹرول روم منتقل
اہلکار نے بتایا کہ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی لاش کو مزید قانونی اور طبی کارروائی کے لیے ایس ایم ایچ ایس اسپتال اور بعد میں شہر کے پولیس کنٹرول روم میں منتقل کیا گیا۔
دفعہ 194 بی این ایس ایس کے تحت تفتیش
نہرو پارک پولیس اسٹیشن کے ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ انہوں نے دفعہ 194 بی این ایس ایس کے تحت تفتیش کی کارروائی شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہمارے حکام غیر ملکی کی آمد کی تاریخ اور اس کی موت کا سبب بننے والے حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔"