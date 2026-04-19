سری نگر ایئرپورٹ پر امریکی شہری سیٹلائٹ فون کے ساتھ گرفتار
گرفتار امریکی شہری کی شناخت جیفری اسکاٹ پرتھر کے طور پر ہوئی ہے، جو امریکہ کی ریاست مونٹانا کا رہائشی ہے۔
Published : April 19, 2026 at 10:16 PM IST
سرینگر : سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک امریکی شہری کو سیٹلائٹ فون رکھنے کے الزام میں حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کشمیر میں سیٹلائٹ فون کے استعمال پر سخت پابندی ہے اور بغیر پیشگی اجازت اس کی ملکیت غیر قانونی تصور کی جاتی ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار امریکی شہری کی شناخت جیفری اسکاٹ پرتھر کے طور پر ہوئی ہے، جو امریکہ کی ریاست مونٹانا کا رہائشی ہے۔ اسے معمول کی سیکیورٹی چیکنگ کے دوران اس وقت روکا گیا جب اس کے سامان کی تلاشی میں ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہوا۔
حکام نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی حراست میں لیا گیا، جو مغربی بنگال کا رہائشی ہے اور گزشتہ تقریباً 20 برسوں سے امریکہ میں مقیم ہے۔ دونوں افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق امریکی شہری کے خلاف انڈین ٹیلی گراف ایکٹ کی دفعہ 42(3)(f) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت غیر قانونی ریڈیو یا مواصلاتی آلات رکھنے پر تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
ایک سرکاری اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار امریکی شہری کو پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے، جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹلائٹ فون کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا اور آیا اس کے استعمال کے لیے کوئی اجازت حاصل کی گئی تھی یا نہیں۔
واضح رہے کہ حساس سیکیورٹی حالات کے پیش نظر جموں و کشمیر میں سیٹلائٹ فون کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد ہیں، اور کسی بھی غیر مجاز شخص کے پاس اس طرح کا آلہ پایا جانا سنگین خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔