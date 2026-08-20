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امریکی سفیر سرجیو گور لداخ پہنچ گئے
سرجیو گور نے وادی کشمیر کے پہلے سرکاری دورے کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔
Published : August 20, 2026 at 2:13 PM IST
سرینگر: بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور کشمیر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جمعرات کو لداخ کے لیہہ پہنچ گئے۔ حکام کے مطابق سرجیو گور سرینگر ایئرپورٹ سے براہِ راست پرواز کے ذریعے لیہہ پہنچے۔ خراب موسم کے باعث ان کی پرواز میں صبح کے وقت تاخیر ہوئی تھی۔
پرواز میں تاخیر کے بعد یہ قیاس آرائیاں شروع ہوگئی تھیں کہ شاید امریکی سفیر لداخ کا طے شدہ دورہ منسوخ کردیں گے۔ لیہہ ایئرپورٹ پہنچنے پر سرجیو گور کو سخت سکیورٹی فراہم کی گئی۔ لداخ کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ مرکز کے زیر انتظام خطے کی سرحدیں چین اور پاکستان دونوں سے ملتی ہیں۔
جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی خصوصی ایلچی کی ذمہ داری بھی نبھانے والے سرجیو گور نے جنوری 2026 میں بھارت کے 27ویں امریکی سفیر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلی بار جموں و کشمیر اور لداخ کا دورہ کیا ہے۔
کشمیر کے دورے کے دوران گور کا یہ بیان کہ ’’جموں و کشمیر بھارت کا ایک اہم حصہ ہے‘‘ پاکستان کو ناگوار گزرا۔ اسلام آباد نے امریکی سفیر کو طلب کرکے اس بیان پر احتجاج درج کیا ہے۔ پاکستان نے امریکی سفیر کے بیان کو جموں و کشمیر کی حیثیت کے بارے میں ’’حقائق کے منافی‘‘ قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر باضابطہ احتجاج بھی درج کرایا۔
سال2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کیے جانے کے بعد یہ امریکی سفیر کا خطے کا پہلا الگ سے کیا جانے والا دورہ ہے۔ لیہہ میں گور کی کئی ملاقاتیں طے ہیں اور توقع ہے کہ وہ تبتی روحانی رہنما دلائی لامہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ 91 سالہ دلائی لامہ گرمیوں کے دوران لیہہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں مذہبی تعلیمات بھی دیتے ہیں۔
دلائی لامہ کے ساتھ واشنگٹن کی ملاقاتوں پر چین کی بھی نظر مرکوز رہنے کی توقع ہے۔ بیجنگ ان ملاقاتوں کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھتا ہے۔
اس سے ایک روز قبل سرجیو گور نے سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے امریکی شہریوں کے لیے کشمیر سے متعلق سفری ایڈوائزری پر نظرثانی کا اشارہ بھی دیا تھا۔ گور کے دورے سے قبل جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر امریکہ سفیر سے کشمیر سے متعلق سفری پابندیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہیں عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے پر امریکی سفیر سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اور یہ کہ سبھی عائلی مسائل مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔
یاد رہے کہ جموں و کشمیر میں 1989 میں مسلح شورش شروع ہونے کے بعد سے امریکا اپنے شہریوں کے لیے مسلسل سفری ہدایات جاری کرتا رہا ہے اور انہیں وادی کا سفر کرنے سے خبردار کرتا رہا ہے۔
آپریشن سندور اور اس پر پاکستانی جوابی کارروائی کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان مختصر جنگ کے بعد امریکا نے جون 2025 میں کشمیر کو ’’زیادہ خطرے والے علاقوں‘‘ میں شامل کرکے اپنے شہریوں کو کشمیر کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
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