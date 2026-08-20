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امریکی سفیر کے بیان 'کشمیر ہندوستان کا اہم حصہ ہے' امریکی پالیسی میں کسی تبدیلی کی عکاسی نہیں کرتا، سابق ہندوستانی سفیر
آرٹیکل 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی تنسیخ کےبعد خطے میں کسی امریکی سفیر کا یہ پہلا آزاد دورہ ہے۔
Published : August 20, 2026 at 10:50 PM IST
سری نگر: سابق ہندوستانی سفیر اور وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو انیل تریگنایت نے کہا کہ امریکی سفیر سرجیوس گور کا یہ تبصرہ کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اہم حصہ ہے، امریکہ کی کشمیر پالیسی میں کسی تبدیلی کی عکاسی نہیں کرتا۔
ایک سابق آئی ایف ایس افسر تریگنایت، جس نے امریکہ، بنگلہ دیش اور روس سمیت کئی ممالک میں ہندوستانی مشنوں میں خدمات انجام دی ہیں، نے کہا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی خصوصی ایلچی کو جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دینا چاہیے تھا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، تریگنایت نے کہا کہ انہیں ہندوستان کا اہم حصہ کہنے کے بجائے ان کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ کہنا چاہئے تھا۔ ’’ہندوستان کا ایک اہم حصہ‘‘ سے ان کا کیا مطلب تھا؟ ہندوستان کا ہر حصہ ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ اچانک کہی جانے والی بات نہیں ہے۔اگر انہوں نے "ہندوستان کا اٹوٹ انگ" کی اصطلاح استعمال کی ہوتی تو پالیسی کے نقطہ نظر سے اس کا مطلب مختلف ہوتا۔
جنوری 2026 میں ہندوستان میں 27 ویں سفیر کے طور پر عہدہ سنبھالنے کے بعد گور جموں و کشمیر اور لداخ کے اپنے پہلے دو روزہ دورے پر ہیں۔
بدھ کو امریکی سفیر کے اس بیان کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں امریکی چارج ڈی افیئرس کو طلب کیا جس میں کہا گیا کہ یہ خطہ بھارت کا اہم حصہ ہے۔
آرٹیکل 370 کی تنسیخ اور 2019 میں جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی تنسیخ کے بعد خطے میں کسی امریکی سفیر کا یہ پہلا آزاد دورہ ہے۔
انٹرویو کے اقتباسات یہاں پڑھیں۔
کشمیر میں امریکی سفیر نے جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اہم حصہ قرار دیا۔ یہ بیان کتنا اہم ہے؟
میری رائے میں انہیں جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دینا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے کہ امریکہ کشمیر کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری کو ہٹا رہا ہے یا اس میں ترمیم کر رہا ہے۔ اس سے سیاحت کو فروغ ملنے کا امکان ہے۔ وہ نہ صرف ہندوستان میں سفیر ہیں بلکہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی بھی ہیں۔
پاکستان نے امریکی سفیر کے ریمارکس پر اعتراض کیا ہے۔ لیکن مجھے اس بیان میں کوئی سنجیدہ بات نظر نہیں آتی۔ اس سے لوگوں کا یہ تاثر بدل سکتا ہے کہ امریکی اب کشمیر کی صورتحال سے خوش ہیں۔ یہ ایک مثبت تبصرہ ہے۔ تاہم، امریکہ نے مسئلہ کشمیر پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی مسلسل وکالت کی ہے، جس موقف پر ہم نے ہمیشہ اعتراض کیا ہے۔
انہوں نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور مسائل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسے اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ شاید وہ جموں و کشمیر میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہیں جن کا پی او جے کے میں کشمیری بھی اعتراف کرتے ہیں۔
کیا یہ آپریشن سندور کے بعد ثالثی کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار دہرائے جانے والے بیانات سے علیحدگی کی نمائندگی کرتا ہے؟
آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ میڈیٹیشن کے بارے میں بیانات دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ وہی کرتے ہیں جو سرجیو گور کہتے ہیں۔ گور ٹرمپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھا نکتہ پیش کیا، اور اسے اسی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔
کیا یہ کشمیر پر امریکی پالیسی میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے؟
مجھے کشمیر یا بھارت کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔
2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر میں امریکی سفیر کا یہ پہلا آزاد دورہ تھا۔
غیر ملکی سفیر عام طور پر پہلے کشمیر کا دورہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں صرف سیکورٹی حالات کی بنیاد پر سفر کرنے کی اجازت تھی۔ تاہم، ماضی میں سیکیورٹی خدشات تھے، اور 2020 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سفیروں کے ایک گروپ کو وہاں مدعو کیا گیا تھا۔ بصورت دیگر، انہیں وسیع سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی۔ یہ اچھا ہے کہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا، لیکن بہتر ہوتا اگر وہ یہ کہتے کہ کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔
امریکی سفیر کے تبصرے پر اسلام آباد کی طرف سے امریکی چارج ڈی افیئرس کو ڈیمارش جاری کرنے کے ردعمل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
پاکستان کشمیر کو متنازعہ علاقہ سمجھتا ہے۔ امریکہ نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا اور عام طور پر اسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان طے شدہ مسئلہ سمجھتا ہے، حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کئی عالمی رہنما اس معاملے میں مدد کی پیشکش کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کشمیر میں گور کے بیان سے پاکستانی ناراض تھے۔ تاہم اسلام آباد میں امریکی سفیرپی او جے کے کا دورہ کریں گے اور وہاں بھی ایسا ہی بیان دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں ہندوستان کا اہم حصہ کہنے کے بجائے ہندوستان کا اٹوٹ انگ کہنا چاہیے تھا۔
کیا بیان کا وقت اہم ہے؟
اگر آپ واقعی سازش والی تھیوری دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں: پی او جے کےجل رہا ہے، جب کہ وہ (امریکی سفیر) یہاں مختلف جگہوں کا سفر کر پائے اور لطف ہوئے۔ انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی دیکھی اور اس کی تعریف کی۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ جب کہ صورتحال سنگین ہے، امریکی سفیر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سب کچھ ٹھیک اور نارمل ہے۔ یہ پاکستان کو پیغام دیتا ہے اور پی او جے کے کے لوگوں کو بھارت کے ساتھ کام کرنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ پاکستان یہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ بیان پاکستانی حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
بہت سے لوگ وزیر اعلیٰ کے ساتھ امریکی سفیر کی ملاقات کو جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟
آرٹیکل 370 کو منسوخ ہوئے سات سال ہوچکے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؛ احتجاج اور مطالبات لامحالہ اٹھیں گے۔ سفیر عام طور پر مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں، اور امریکی سفیر کے تبصروں نے میڈیا کی کافی توجہ حاصل کی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھارت کو خوش کرنے یا پاکستان کو ناراض کرنے کے لیے جان بوجھ کر دیا گیا بیان تھا۔ یہ ہندوستان کے ایک خوبصورت حصے کا سفر کرنے والے کسی شخص کا ایماندارانہ بیان تھا۔
اس کا ریاست کی بحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرکزی حکومت ریاست کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھا ہے کہ یونین ٹیریٹری کا ڈھانچہ عارضی ہے۔
کیا ہم جموں و کشمیر میں امریکی سرمایہ کاری کی توقع رکھتے ہیں؟
ریاستیں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے وزارت خارجہ کے ذریعے دوسرے ممالک سے رجوع کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جموں و کشمیر کو بھی امریکہ سے سرمایہ کاری ملے گی۔ انہیں سرمایہ کاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جموں و کشمیر میں بہت مواقع ہیں۔
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