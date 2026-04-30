اونتی پورہ میں بلند پایہ ولی کامل حضرت سید منطقی رح کا سالانہ عرس منایا گیا
Published : April 30, 2026 at 8:37 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بھٹ) وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت سید حسن منطقی رح کا سالانہ عرس اونتی پورہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
تفصیلات کے مطابق عرس پاک کے سلسلے میں ان کے آستاں عالیہ پرانی قومی شاہراہ اونتی پورہ میں رات بھر شب خوانی کی گئی، جس میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔اس موقعے پر درود ازکار اور نعت خوانی کی مجالس منعقد کی گئی۔ علمائے کرام نے وادی کشمیر میں اولیائے کرام کے پاکیزہ اور متبرک سوانح حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ اولیاء کرام کے نقش و قدم پر چلیں۔ اسی میں کامیابی کا راز مضمر ہے۔
انہوں نے سید حسن منطقی رح رحمہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس بلند پایہ ولی نے اس دور میں کفر شرک کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے نہ صرف تبلیغ کی بلکہ شریعت محمدی صلی الله عليه وسلم کی ترویج کے لیے اقدامات اٹھائے۔
اس دوران عقیدت مندوں کی سہولیات کے لیے وقف بورڈ کے انتظامیہ نے موزوں اقدامات کیے تھے۔ عقیدتمندوں نے کہا کہ سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ رات بھر شب خوانی کی مجالس میں عالمی امن اور جموں کشمیر کی ترقی کے خصوصی دعاوں کا اہتمام کیا گیا۔
