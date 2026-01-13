ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں صوفی بزرگ کا عرس جوش و خروش سے منایا گیا
ترال میں عرس پیر متو تزک واحتشام کے ساتھ منایا گیا۔
ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): بلند پایہ ولی حضرت سید محمد مقبول شاہ بخاری المعروف پیر متو علیہ الرحمہ کا سالانہ عرس دودھ مرگ ترال میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کل رات سے ہی عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا اور رات بھر وہاں ذکر و اذکار، خطبات المعظمات اور درود و سلام کی محفلیں آراستہ ہوئیں۔
اس موقع پر علمائے کرام نے اولیاء کرام علیہم السلام کے مناقب اور کمالات پر مفصّل روشنی ڈالی۔ رات بھر نزدیکی دیہاتوں سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شب خوانی میں مصروف رہی۔ آستان عالیہ پر دن بھر خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دن بھر علاقے میں رونق رہی۔
عقیدت مندوں کے لیے مفت لنگر کا اہتمام
اس دوران مرد، خواتین، بچے اور بوڑھوں نے سبھی نے آستان عالیہ پر حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت سمیت دیگر حاجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ عقیدت مندوں کے لیے مفت لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔
امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام
اس مبارک موقع پر سجادہ نشین مولوی عبداللہ کھاری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حضرت پیر متو علیہ الرحمہ کا عرس مبارک حسب روایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جس دوران عالمی امن و امان اور مسلم امت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ جب کہ وادی کے اندر مسلسل خشک سالی سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
زائرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا
سجادہ نشین مولوی عبداللہ کھاری نے بتایا کہ رحمتِ باراں کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ تاہم کئی زائرین نے شکایت کی کہ زیارت گاہ پر باتھ روم نہ ہونے سے زائرین کو مشکلات درپیش ہوئیں۔ اس لیے انتظامیہ کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔