محسنِ کشمیر حضرت شاہ ہمدانؒ کا عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا
Published : May 23, 2026 at 1:33 PM IST
سرینگر: وادیٔ کشمیر میں آج محسنِ کشمیر حضرت سید امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ المعروف شاہ ہمدانؒ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت، احترام اور روحانی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر وادی بھر کی خانقاہوں، مساجد اور دینی مراکز میں خصوصی دعائیہ اجتماعات، شب خوانی، درود و اذکار اور مولود خوانی کی محافل منعقد کی گئیں، جن میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں خانقاہ فیض پناہ میں عرس کی ایک بڑی اور روح پرور تقریب منعقد ہوئی، جہاں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے دوران علماء کرام اور مذہبی شخصیات نے حضرت شاہ ہمدانؒ کی دینی، علمی، روحانی اور سماجی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
علمائے کرام نے اپنے خطابات میں کہا کہ حضرت امیر کبیر شاہ ہمدانؒ نے نہ صرف کشمیر میں اسلام کی روشنی پھیلائی بلکہ کشمیری معاشرہ کو تہذیب، اخلاق، روحانیت اور اسلامی تعلیمات سے بھی آراستہ کیا۔ انہوں نے کشمیری عوام کو صنعت و حرفت، دستکاری اور تجارت کے نئے طریقے سکھائے، جس کے اثرات آج بھی کشمیری ثقافت اور معیشت میں نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔
عرس کے دوران نمازِ فجر کے بعد ہزاروں فرزندانِ توحید نے تبرکات کے دیدار کی سعادت حاصل کی اور ملک، امتِ مسلمہ اور پوری دنیا میں امن، بھائی چارہ اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر واعظ ترال مولوی شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ حضرت شاہ ہمدانؒ کے کشمیریوں پر عظیم احسانات ہیں۔
انہوں نے کہاکہ ’’حضرت شاہ ہمدانؒ نے ہمیں صرف اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں کیا بلکہ صنعت و حرفت اور دستکاری کا شعور بھی عطا کیا۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرسکتے ہیں۔‘‘
ضلع انتظامیہ اور وقف بورڈ کی جانب سے عرس کی مناسبت سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جن میں صفائی، سیکورٹی، پانی، بجلی اور زائرین کی سہولتوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ زائرین نے ان انتظامات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔