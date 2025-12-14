ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: وادی کشمیر میں عرس ابوبکر صدیق ؓ عقیدت کے ساتھ منایا گیا
خلیفہ اول کے عرس پر آثار شریف کوثر بل ترال پر ہر سال کی طرح امسال بھی تبرکات کی نشاندہی عمل میں لائی گئی۔
Published : December 14, 2025 at 5:01 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) وادی کشمیر کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے آثار شریف کوثر بل ترال میں رات بھر دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا گیا اور علمائے کرام نے خلیفہ اول حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے۔
وادی کے معروف علمائے کرام مولانا بلال احمد کمار، مولانا نسار عطاری اور دیگر علمائے کرام نے سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ پر مفصل روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ باکمال مرتبہ ہستی ہیں جنہوں نے تمام مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہوں نے زبان حبیب ﷺ سے سب سے پہلے جنت کی بشارت پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ عکس وآئینہ ذات و سیرت رسول ﷺ ہیں جنہوں نے وصالِ رسول ﷺ کے بعد خلیفۃ المسلمین ہونے کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ سخی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال سب سے پہلے اعلائے کلمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کثیر گوشوں کی مالک ہے۔
صبح ساڈھے نو بجے اور ظہر کے بعد سوا دو بجے یہاں موجود تبرکات کی نشاندہی کی گئی۔ اس موقعے پر رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے جب کہ عالمی امن کے ساتھ ساتھ کشمیر میں رحمت باراں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ عقیدت مندوں نے انتظامیہ کی جانب سے کیے گیے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
آثار شریف کوثر بل ترال کے سیکرٹری اسدللہ شاہ نے بتایا کہ ہر سال کی طرح امسال بھی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرس عقیدت سے منایا گیا جس دوران یہاں تبرکات کی نشاندہی عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ زیارت گاہ کی تعمیر کے لیے ایک نیا پروجیکٹ بن رہا ہے، اس لیے عوام الناس کو زیارت گاہ کی تعمیر میں بھرپور معاونت کرنی چاہیے۔
