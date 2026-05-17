ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: عرس شاہ ہمدان کی تیاریوں کے لیے انتظامیہ متحرک
عرس شاہ ہمدان کی مناسبت سے میونسپل کیمٹی ترال کے ملازمین نے خانقاہ فیض پناہ ترال کے گرد و نواح میں صفائی ستھرائی کی۔
Published : May 17, 2026 at 6:51 AM IST
ترال (شبیر بٹ): حضرت میر سید علی ہمدانیؒ المعروف شاہ ہمدان کا سالانہ عرس ہر سال اسلامی تقویم کے مطابق 6 ذی الحجہ کو وادی کشمیر بھر میں نہایت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس مبارک موقعے پر وادی بھر کی تمام خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
عرس کی سب سے بڑی مرکزی تقریب سرینگر میں دریائے جہلم کے کنارے واقع تاریخی خانقاہِ معلیٰ میں منعقد ہوتی ہے جہاں ہزاروں عقیدت مند رات بھر شب خوانی، ختمات المعظمات، اور درود و اذکار کی مجالس میں حصہ لیتے ہیں۔
ضلع پلوامہ میں بھی اس مناسبت سے خانقاہ فیض پناہ، ترال سمیت دیگر مقامات پر روح پرور مجالس سجائی جاتی ہیں، جن میں علماء کرام حضرت شاہ ہمدانؒ کی تعلیمات اور کشمیر میں اسلام کی ترویج کے لیے ان کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔
عرس کے ایام میں زائرین کی سہولت کے لیے انتظامیہ مناسب اقدامات کر رہا ہے۔ اس ضمن میں آج میونسپل کیمٹی ترال کے ملازمین نے خانقاہ فیض پناہ ترال کے گرد و نواح میں صفائی ستھرائی کی تاکہ عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ عرس پاک کی مناسبت سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مقامی ندی میں گندگی ڈالنے سے پرہیز کریں۔