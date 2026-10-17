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لینڈ سلائڈنگ کے بعد اوڑی بارہمولہ سڑک کی بحالی کا کام جاری، جلد بحالی کی امید
ایم ایل اے اوڑی محمد شفیع نے کہا کہ اوڑی بارہمولہ سڑک کی بحالی کا کام شد و مد سے جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 17, 2026 at 7:46 PM IST
اوڑی (کوثر عرفات): چند روز قبل بارشوں کے سبب شمالی کشمیر کے سرحدی قصبہ اوڑی کو ضلع صدر مقام کے ساتھ جوڑنے والی اوڑی - بارہمولہ سڑک کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڑنگ کی وجہ سے رابطہ سڑک کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ سڑک کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ قصبہ اوڑی کے مختلف علاقہ جات میں بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا تھا تاہم فوری طور پر انتظامیہ کے علاوہ بارڈر روڈس آرگنائزشن (بی آر او) نے مرمت کا کام شروع کیا۔
اس ضمن میں آج مقامی انتظامی افسران اور ایم ایل اے اوڑی، محمد شفیع، نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں سے عوام کو مشکلات درپیش ہے اور سڑکوں کی حالت کافی جگہوں پر ناگفتہ بہ ہے۔ لیکن ہنگامی بنیادوں پر ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور اس وقت اوڑی بارہمولہ روڈ کے مرمت کا کام جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آج شام یا کل تک سڑکوں کو ایک بار بھر ٹریفک کے لے مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آوڑی قصبہ کے کافی علاقوں میں چٹان کھسکنے کی وجہ سے بجلی کا نظام شدید متاثر ہوا ہے اور متعلقہ محکمہ لگاتار اور دن رات کام پر لگا ہوا ہے اور امید ہے کہ کچھ علاقوں میں آج بجلی بحال کی جائے گی اور کل تک اوڑی تحصیل کے سبھی متاثارہ دیہات میں بھی بجلی بحال ہوگی۔
انہوں نے سڑک کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "یہاں پر این ایچ پی سی کے ملازمین بھی کام کی وجہ سے اکثر و بیشتر سفر کرتے رہے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر فورسز کا بھی آنا جانا ہوتا ہے اور چٹان گر آنے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جو کہ کافی خوش آئند ہے۔" محمد شفیع نے متاثر ہوئی سبھی خدمات کو جلد بحال کیے جانے کی یقین دہانی کی۔
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