جموں کشمیر میں ریونیو بھرتیوں اردو کی شرط ختم
مہاراجا پرتاپ سنگھ کے دورمیں جموں کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا،اور تب سے ہی سارا ریونیو ریکارڈ اردو میں ہے۔
Published : April 20, 2026 at 7:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے محکمہ مال کی ملازمتوں کے لیے نئی بھرتی کے مسودہ قواعد میں اردو زبان کی لازمی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ ماضی میں محکمہ مال میں بھرتی کے لیے اردو زبان اہلیت کے لیے لازمی سمجھی جاتی تھی۔ اس فیصلے پر مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں، جن میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا اس فیصلے کی حمایت بھی شامل ہے۔
10 اپریل کو محکمہ مال نے نان گیزیٹڈ پوسٹوں کے لیے نئے بھرتی قواعد کا مسودہ جاری کیا ہے اور 15 دن کے اندر اندر اعتراضات بھی طلب کیے ہیں۔ یہ پیش رفت بی جے پی کی جانب سے احتجاج کے تقریباً ایک سال بعد سامنے آئی ہے۔ بی جے پی نے نائب تحصیلدار امتحان میں اردو کو لازمی قرار دینے کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔
یہ معاملہ سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل (CAT) تک پہنچا، جس نے 14 جولائی 2026 کو اپنے حکم نامے میں اردو کی شرط کو ختم کر دیا۔ جسٹس راجندر ڈوگرا اور رام موہن جوہری پر مشتمل بنچ نے 2009 کے ریونیو سروس رولز کی ان شقوں پر روک لگا دی، جن میں اردو جاننا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ راجیش سنگھ اور دیگر کی درخواست پر سنایا گیا۔
جموں کشمیر اور اردو
اردو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے جموں و کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے، جس کا آغاز مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں ہوا تھا۔ غیر منقولہ جائیداد خاص کر اراضی کا پہلا سرکاری ریکارڈ بھی اردو میں ہی درج کیا گیا تھا، اسی لیے ریونیو ملازمتوں کے لیے اردو لازمی تھی۔
9 جون 2025 کو جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ نے 75 نائب تحصیلدار اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں، جن میں اردو لازمی قرار دی گئی تھی، جس پر بی جے پی نے اعتراض کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اس شرط کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق "یہ جموں کے امیدواروں کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔"
اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پارلیمنٹ نے 2020 میں جموں و کشمیر آفیشل لینگویجز بل پاس کیا، جس میں اردو کے ساتھ ڈوگری، کشمیری، ہندی اور انگریزی زبانوں کو بھی سرکاری زبانوں میں شامل کیا گیا۔
نئے مسودے کے مطابق یہ تبدیلیاں اس لیے کی گئی ہیں کیونکہ جموں و کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز (جموں و کشمیر اور لداخ) میں تقسیم کیا گیا، جس کے بعد ملازمتوں اور عملے کی نئی تقسیم ضروری ہو گئی۔
محکمہ کے مطابق آئی ٹی کے بڑھتے استعمال اور پرانے عہدوں کی جگہ نئے عہدے بنانے کی وجہ سے ان قواعد میں تبدیلی لانا ضروری ہو گیا تھا۔
مسودے کے مطابق کل 11,500 سے زیادہ عہدے ہیں، جن میں 507 نائب تحصیلدار، 1,207 گرداور اور 4,809 پٹواری شامل ہیں۔ نائب تحصیلدار کے 40 فیصد عہدے راست بھرتی سے اور باقی ترقی کے ذریعے بھرے جائیں گے، جبکہ پٹواری کے تمام عہدے براہ راست بھرتی سے پُر کیے جائیں گے۔
پہلے 2009 کے قواعد کے مطابق ان عہدوں کے لیے گریجویشن کے ساتھ اردو لازمی تھی، لیکن نئے مسودے میں صرف کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن کو کم از کم اہلیت رکھا گیا ہے۔
ادھر، جموں و کشمیر اردو کونسل نے اس فیصلے پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ کونسل کے صدر ایڈووکیٹ عبدالرشید ہنجورا کی قیادت میں ہنگامی اجلاس میں کہا گیا کہ اردو شرط ختم کرنا زبان پر ایک اور بڑا حملہ ہے۔ کونسل نے حکومت سے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
دوسری طرف بی جے پی کے ترجمان زوراور سنگھ جموال نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اب دیگر زبانوں کو بھی موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ "پہلے جموں کے نوجوان اردو نہ جاننے کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے، اس لیے ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔"
