اردو اب بھی نصاب اور بھرتی کے عمل میں شامل، التجا مفتی کا الزام بے بنیاد، حکومت کی وضاحت
ناصر اسلم وانی نے کہا کہ اردو کو نصاب یا بھرتی کے عمل سے نکالنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 29, 2026 at 7:39 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور نائب وزیر اعلی جموں کشمیر سریندر چودھری نے منگل کے دیر شام جموں میں ایک پریس کانفرنس میں التجا مفتی کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں تحصیلدار امتحان سے اردو زبان کو ہٹانے کا الزام لگایا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہوئے ناصر اسلم وانی نے کہا کہ متعلقہ محکمہ نے صرف ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے ذریعے عوام سے مضامین کے حوالے سے اعتراضات طلب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعتراضات طلب کرنا ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے جس کے ذریعے عوام کو اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، اور کسی بھی حتمی فیصلے سے قبل مختلف آراء پر غور کیا جاتا ہے۔
ناصر اسلم وانی نے کہا کہ حکومت اردو زبان کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے، خاص طور پر محکمہ مال کے معاملات میں اردو کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور اسے نظام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق اردو اب بھی نصاب اور بھرتی کے عمل میں شامل ہے، اور ایسی کوئی بھی تبدیلی جو انتظامی امور کو متاثر کرے، عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر نے مزید کہا کہ ریونیو افسران کے لیے اردو میں دستاویزات کو پڑھنا اور جانچنا لازمی ہوتا ہے۔الزامات کا جواب دیتے ہوئے ناصر اسلم وانی نے کہا کہ اردو کو نصاب یا بھرتی کے عمل سے نکالنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی دستاویز موجود ہے تو اسے پیش کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے دعوے عوام میں غیر ضروری الجھن پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو حکومت سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے، تاہم عوام کو گمراہ نہیں کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت اردو زبان کو نظام سے خارج کرنے کے کسی بھی اقدام کے حق میں نہیں ہے۔ ناصر اسلم وانی نے اس معاملے کو غیر ضروری طور پر تنازع بنانے پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس مسئلے کو اتنی جلدی کیوں ہوا دی گئی۔ انہوں نے میڈیا سے اپیل کی کہ ایسے معاملات کی رپورٹنگ میں حکومت کا مؤقف بھی شامل کیا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام آئندہ انتخابات میں حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے اور فیصلے کارکردگی کی بنیاد پر کیے جانے چاہئیں۔ ان کے مطابق حکومت کو اقتدار میں آئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے اور اسے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے مناسب وقت درکار ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ، عوامی مسائل کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔
