اردو کو نہ مہاراجہ نے نہ بی جے پی نے ختم کیا، پھرآپ کیوں؟ التجا مفتی کا عمر عبداللہ سے سوال

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اردو کو نہ مہاراجہ نے نہ بی جے پی نے ختم کیا، پھرآپ کیوں؟ التجا مفتی کا عمر عبداللہ سے سوال
التجا مفتی نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکاری دعووں کی تردید کرتے ہوئے ایک پھر حکومت پر اردو ختم کرنے کا الزام عائد کیا۔
Published : April 29, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 7:23 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی منتخب حکومت کی جانب سے ریونیو بھرتی کے مسودے سے اردو ہٹانے کی تردید کے ایک روز بعد، اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایسے کام کر رہی ہے جو نہ ڈوگرہ مہاراجہ نے کیے اور نہ ہی بی جے پی نے۔
اردو کے معاملے پر منگل کو تنازع اُس وقت بڑھ گیا جب پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے سرینگر میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور الزام عائد کیا کہ اردو کو ریونیو بھرتی قوانین سے نکالا گیا ہے۔ تاہم حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے التجا پر عوام کو گمراہ کرنے کا جوابی الزام عائد کیا۔
جموں میں بلائی گئی ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے التجا مفتی کے دعووں کو رد کیا کرتے ہوئے کہا تھا: "اردو کو نصاب یا بھرتی عمل سے ہٹانے کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ ریونیو محکمہ نے صرف عوامی رائے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے تاکہ حتمی فیصلہ لینے سے پہلے فیڈبیک حاصل کیا جا سکے۔"
دوسری جانب، التجا مفتی نے آج پی ڈی پی دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران حکومت کے جوابی دعووں کی تردید کی اور گزشتہ دو سال میں جاری دو نوٹیفکیشنز میڈیا کے سامنے پیش کیے، جن میں ریونیو ریکارڈ کو انگریزی میں منتقل کرنے کی بات کی گئی ہے۔
التجا نے کہا: "میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی بات کی حقیقت سامنے لانا چاہتی ہوں۔ جو خود ریونیو محکمہ کے سربراہ ہیں، وہ اردو کو ریکارڈ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ عمل جولائی 2025 سے شروع ہوا جب ان کے دفتر نے حکم دیا کہ ریونیو ریکارڈ انگریزی میں ڈیجیٹائز کیے جائیں گے، اردو میں نہیں۔ پھر 14 اپریل 2026 کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں اردو کو لازمی زبان سے ہٹانے کی بات کی گئی۔"
انہوں نے مزید کہا: "اردو کی جگہ انگریزی میں ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے۔ ہم اپنی ثقافت اور شناخت کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ جب مہاراجہ یا بی جے پی نے بھی ایسا نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟"
یہ تنازع اُس وقت شروع ہوا جب 10 اپریل کو ریونیو محکمہ نے جموں و کشمیر ریونیو سروسز بھرتی قواعد کا مسودہ جاری کیا، جس میں نائب تحصیلدار، پٹواری، گرداور اور دیگر عہدوں کے لیے لازمی اردو زبان کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اور اس نوٹیفکیشن کے لیے 15 دن کے اندر اعتراضات طلب کیے گئے۔
اس مسودے میں 2009 کے قواعد میں امیدوار کے لیے شامل "اردو زبان کا علم" کی شرط کو ختم کر کے "کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویشن" کو کم از کم اہلیت قرار دیا گیا۔
اگرچہ اردو جموں و کشمیر کی پانچ سرکاری زبانوں میں شامل ہے، لیکن 2025 میں ریونیو سروسز سے اردو ہٹانے کا مطالبہ اُس وقت زور پکڑ گیا جب حکومت نے نائب تحصیلدار کے 75 عہدوں کے لیے اشتہار جاری کیا، جس میں اردو لازمی تھی۔ اس شرط کی جموں کے کچھ امیدواروں نے مخالفت کی اور بی جے پی اس کی حمایت میں آگے آگئی۔
اردو کو لازمی قرار دینے کے خلاف کچھ امیدواروں نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹربیونل (سی اے ٹی) جموں بینچ سے رجوع کیا، جہاں اس شرط پر روک لگا دی گئی کہ نائب تحصیلدار کے لیے "گریجویشن کے ساتھ اردو کا علم" ضروری ہو۔ اسی طرح 2015 میں بھی جموں کے دو امیدواروں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اردو کو لازمی شرط سے ہٹانے کی درخواست دی تھی۔
اردو ایک صدی سے زائد عرصے تک جموں و کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور سے ریونیو ریکارڈ اسی زبان میں محفوظ کیے جاتے رہے ہیں، جبکہ مہاراجہ دور میں فارسی کو بھی سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔
