پٹواری، نائب تحصیلدار اسامیوں کیلیے اردو کا اخراج ناقابل قبول: جموں وکشمیر اردو کونسل
جموں و کشمیر میں ڈوگرہ دور سے ہی اردو زبان کو سرکاری درجہ حاصل ہے اور ریوینیو ریکارڈ اردو زبان میں ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 20, 2026 at 2:24 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): "پٹواری اور نائب تحصیلدار اسامیوں کی تقرری کے لیے اردو زبان کا اخراج ناقابل قبول ہے۔ اگر حکومت وقت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو عوامی تحریک برپا کی جائے گی۔" ان باتوں کا اظہار جمو ں و کشمیر اردو کونسل نے کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں حکومت وقت کی جانب سے پٹواری اور نائب تحصیلدار اسامیوں کی تقرری کے لیے حالیہ نوٹیفکیشن پر زبردست افسوس اور حیرت کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس فیصلے کو منسوخ کرے۔
جموں و کشمیر اردو کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ کونسل کے صدر ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں مجلس عاملہ کے ارکان شامل ہوئے۔ میٹنگ میں اس بات پر زبردست دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ "پٹواری اور نایب تحصیلدار اسامیوں کی بھرتی کے لیے اردو کی لازمی شق کو منسوخ کیا گیا ہے۔"
کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ "موجودہ حکومت کے دوران اردو زبان پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ برس نائب تحصیلدار کی اسامیوں کے لیے اردو زبان جاننے کی شق کو اسوقت چھوٹ دی گئی تھی کونسل نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرح کا رجحان ترک کرے اور موجودہ نوٹیفکیشن فی الفور منسوخ کرے کیونکہ اردو زبان مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دور حکومت سے یہاں کی سرکاری زبان رہی ہے اور یہ زبان جموں کشمیر کی تہذیب اور اس کے تمدن کی امین رہی ہے۔ آج بھی یہاں کا محکمہ مال کابیشتر ریکارڈ اردو زبان میں ہی موجود ہے اور یہ عالم و فاضل سے لیکر عام دیہاتی تک سب کے بس کی زبان ہے۔"
جموں وکشمیر اردو کونسل نے مزید کہا ہے کہ "اردو زبان جموں و کشمیر کے ہر خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے ۔ حکومت کے اس طرح کے فیصلوں سے نہ صرف عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اردو زبان کے لیے بھی یہ ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوگا اردو زبان جموں کشمیر کے لیے وحدت کی زبان ہے اور اس سے چھیڑ چھاڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو اس کے خلاف لوگوں کو متحرک کیا جائے گا۔ حکومت کے اس تہذیب شکن فیصلے پر عوام انگشت بدنداں ہیں۔
" کونسل اس بات پر حیران ہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی کے بعد منتخب حکومت تقریباً پونے دو صدیوں سے رائج اردو زبان کا مقام قائم نہیں رکھ سکی ہے۔ اس تناظر میں کشمیر کے لاکھوں ووٹرز یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر موجودہ عوامی حکومت محکمہ مال میں اردو زبان کے تحفظ کے اس چھوٹے سے معاملے میں اپنا رول ادا نہیں کرسکتی ہے تو وہ کیسے بڑے معاملات اور تشخص کا تحفظ کرسکتی ہے؟ جس کے وعدے کرکے اس نے کشمیر وادی میں پچھلے الیکشن کے دوران بے پناہ عوامی حمایت حاصل کرلی تھی۔ " کونسل کے اجلاس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی بالخصوص تاجران، ملازم انجمنوں، صحافی، علما، سیاسی، سماجی و دینی رہنما ؤں سے وابستہ افراد سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس نازک معاملے پر اگے اور اردو زبان کے تحفظ کے لیےکر اپنا رول نبھائیں۔
