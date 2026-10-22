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جموں و کشمیر میں اردو زوال پذیر، پروفیسر شعیب عنایت ملک نے کہا، اردو ہماری مشترکہ تہذیب کا اثاثہ
اردو محض ایک زبان نہیں، بلکہ یہ جموں کشمیر اور لداخ کے مختلف جغرافیائی خطوں کو آپس میں جوڑنے والی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔
Published : October 22, 2026 at 4:58 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں یونیورسٹی کے شعبۂ اردو کے صدر، پروفیسر شعیب عنایت ملک نے جموں و کشمیر میں اردو زبان کے تعلیمی رجحان میں مسلسل کمی، سرکاری سرپرستی کے فقدان اور روزگار کے محدود مواقع پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ سال 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو زبان کو درپیش چیلنجز میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو محض ایک زبان نہیں، بلکہ یہ جموں، کشمیر اور لداخ کے مختلف جغرافیائی خطوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک مشترکہ تہذیب کی علامت ہے، جس نے طویل عرصے تک اس خطے کی سماجی اور ثقافتی یکجہتی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اردو کی تعلیمی حیثیت کی بحالی کے لیے حکومت، تعلیمی اداروں، اساتذہ اور والدین کو مشترکہ طور پر ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔
تاریخی پس منظر اور 2019 کے بعد کی تبدیلیاں
پروفیسر شعیب عنایت ملک نے یاد دلایا کہ 2019 سے قبل اردو جموں و کشمیر کی واحد سرکاری زبان تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خطے کے مختلف لسانی علاقوں کے درمیان رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ تھی۔ ان کے مطابق، جموں میں ڈوگری، کشمیر میں کشمیری جبکہ لداخ میں بلتی اور لداخی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اردو نے ہمیشہ ان مختلف لسانی شناختوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کا پل بن کر کام کیا۔ چونکہ ماضی میں اسے سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے روزگار کے وسیع امکانات موجود تھے۔ تاہم، 2019 کے بعد اردو کے ساتھ مزید چار زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیے جانے سے اس کی تعلیمی حیثیت اور مستقبل کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ صرف کسی زبان کو سرکاری حیثیت دے دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسے عملی زندگی، جدید ٹیکنالوجی اور معاشی مواقع سے جوڑنا ناگزیر ہے۔
جموں کے نامور کالجوں اور تعلیمی اداروں کی صورتحال
پروفیسر شعیب عنایت ملک کا کہنا تھا کہ اردو کے شعبے میں داخلوں کی کمی کا مسئلہ صرف دور دراز یا دیہی علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ خود جموں شہر کے معروف تعلیمی اداروں میں بھی اردو پڑھنے والے طلبہ کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ ویمن کالج پریڈ، ایم اے ایم کالج اور گاندھی نگر ویمن کالج سمیت جموں کے دیگر بڑے تعلیمی اداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال فوری توجہ کی طالب ہے۔ انہوں نے اساتذہ کے کردار پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض تعلیمی اداروں میں تعینات اساتذہ طلبہ کو اردو کی جانب راغب کرنے کے لیے مطلوبہ کوششیں نہیں کر رہے، حالانکہ اردو ایک ایسی شیریں زبان ہے جس سے ہر مذہب اور برادری کے لوگ دلی وابستگی محسوس کرتے ہیں۔
ڈگری کالجوں میں داخلوں کے تشویشناک سرکاری اعداد و شمار
جموں و کشمیر کے مختلف سرکاری ڈگری کالجوں میں اردو کے داخلوں سے متعلق دستیاب حالیہ اعداد و شمار اس مسئلے کی سنگینی کو پوری طرح واضح کرتے ہیں:
• گورنمنٹ ڈگری کالج کستی گڑھ (ڈوڈہ): سال 2023 میں اردو مضمون میں صرف 3 داخلے ہوئے، جبکہ 2024 اور 2025 میں کوئی بھی داخلہ نہ ہونے کے باعث اس مضمون کی تدریس کو بند کرنا پڑا۔
• گورنمنٹ ڈگری کالج کِل ہوتران: سال 2023 میں 22 اور 2024 میں 24 داخلے درج ہوئے، لیکن 2025 میں صرف ایک طالب علم نے داخلہ لیا۔ یہاں منظور شدہ 80 نشستوں میں سے 79 خالی رہیں۔
• گورنمنٹ ڈگری کالج اکھنور: سال 2023 میں داخلوں کی تعداد 30 تھی، جو 2024 میں کم ہو کر 21 رہ گئی، جبکہ 2025 میں یہاں بھی کوئی داخلہ درج نہیں ہوا۔
• گورنمنٹ ڈگری کالج بیج بہاڑہ: سال 2023 کے دوران اردو ادب میں صرف 2 داخلے ہوئے، جس کے بعد داخلوں میں مسلسل گراوٹ کی وجہ سے اردو ادب سمیت بعض دیگر مضامین کی تدریس کو جاری رکھنے میں شدید مسائل کا سامنا ہے۔
جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت (AI) اور اردو کا مستقبل
اردو اور جدید ٹیکنالوجی کے تال میل پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر شعیب عنایت ملک نے ایک مثبت پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ اردو کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت (AI) کے شعبوں سے جوڑنے کے حوالے سے عالمی سطح پر نمایاں کام ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کا طالب علم اپنی تعلیمی ضروریات اور پیشہ ورانہ مستقبل کو سامنے رکھ کر ہی مضامین کا انتخاب کرتا ہے، اس لیے ہمیں اردو کی تعلیم کو دورِ حاضر کے ڈیجیٹل تقاضوں اور روزگار کے مواقع سے ہم آہنگ بنانا ہوگا۔ اگر نئی نسل کو آئی ٹی کے میدان میں اردو کے وسیع امکانات سے روشناس کرایا جائے، تو وہ دوبارہ اس جانب مائل ہو سکتے ہیں۔
والدین اور معاشرے سے اپیل
انٹرویو کے آخر میں انہوں نے والدین سے درمندانہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اردو ہماری مشترکہ تہذیبی اور ثقافتی میراث ہے اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہر خاندان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس تضاد کی نشاندہی کی کہ بہت سے والدین گھروں میں تو بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں میں مضمون کے انتخاب کے وقت انگریزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی سیکھنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ماں بولی اور تہذیبی ورثے کی قیمت پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
تاہم، انہوں نے امید کی ایک کرن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جموں یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں داخلوں کی صورت حال کالجوں کے برعکس کافی بہتر ہے، جہاں پوسٹ گریجویشن (PG) کے لیے مختص تمام 50 نشستیں مکمل طور پر پُر ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ تعلیمی سطح پر اردو کی علمی پیاس اب بھی موجود ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول اور کالج کی سطح پر گرتے ہوئے گراف کو سنبھالا دیا جائے اور مشترکہ کوششوں سے اردو کے علمی و ادبی سرمائے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جائے۔