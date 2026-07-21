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کوآپریٹو بینک ملازمین کی ریٹائرمنٹ عمر 58 سال، بورڈ کو توسیع دینے کا اختیار نہیں: جموں کشمیر ہائی کورٹ
عدالت نے نوٹ کیا کہ 58سال کے بعد سروس میں توسیع کا حق بورڈآف مینجمنٹ کو نہیں بلکہ صرف قانونی ترمیم سے ہی ممکن ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 21, 2026 at 3:07 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پیر کو ایک فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی اربن کوآپریٹو بینک (بینک) اپنے ملازمین کی سروس 58 سال کی مقررہ ریٹائرمنٹ عمر کے بعد اس وقت تک جاری نہیں رکھ سکتا جب تک حکومت متعلقہ سروس قوانین میں ترمیم نہ کرے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ ایسے بینک آئین کے آرٹیکل 12 کے تحت "ریاست" نہیں ہیں، لیکن وہ عوامی نوعیت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اس لیے آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ان کے خلاف رِٹ دائر کی جا سکتی ہے۔
جسٹس شہزاد عظیم نے 12 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں اربن کوآپریٹو بینک (یو سی بی) اننت ناگ کے سابق جنرل منیجر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد شفیع ریشی کی جانب سے دائر درخواست خارج کر دی۔ ریشی نے فروری اور مارچ 2025 میں جاری ان احکامات کو چیلنج کیا تھا، جن کے تحت انہیں بینک کے بورڈ آف مینجمنٹ کی جانب سے دی گئی تین سالہ توسیع مکمل ہونے سے پہلے ہی سروس سے فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کے ریٹائرمنٹ فوائد بھی روک لیے گئے تھے۔
عدالت نے کہا کہ سروس میں توسیع خود قانونی طور پر درست نہیں تھی کیونکہ متعلقہ قانونی قواعد میں ریٹائرمنٹ کی عمر 58 سال مقرر ہے اور بورڈ آف مینجمنٹ کو سروس میں توسیع دینے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا: "درخواست گزار کو 31 مارچ 2021 کے بعد سروس جاری رکھنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں تھا۔" عدالت نے مزید کہا کہ "ایسی توسیع بورڈ آف مینجمنٹ کے اختیار سے باہر تھی اور قانون کی نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔"
ریشی نے 1987 میں اربن کوآپریٹو بینک اننت ناگ میں اکاؤنٹس کلرک کی حیثیت سے ملازمت شروع کی تھی اور ترقی کرتے ہوئے 2015 میں جنرل منیجر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے تک پہنچے۔ وہ 31 مارچ 2021 کو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ تاہم بینک کے بورڈ آف مینجمنٹ نے بعد میں انہیں یکم اپریل 2023 سے 31 مارچ 2026 تک تین سال کی توسیع دے دی۔
ستمبر 2024 میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز نے بورڈ آف مینجمنٹ کو برطرف کرکے اس کی جگہ بورڈ آف ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیا۔ اس کی رپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے حکام نے ریشی کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت دی، جس کے نتیجے میں انہیں مارچ 2025 کے آغاز میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
ریشی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیے بغیر عہدے سے ہٹایا گیا، سروس میں توسیع قانونی طور پر درست طریقے سے دی گئی تھی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ہٹانے سے پہلے ریزرو بینک آف انڈیا کی پیشگی منظوری لازمی تھی۔ انہوں نے بورڈ آف ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا۔
فیصلے کا ایک اہم پہلو کوآپریٹو بینکوں کے خلاف رِٹ درخواستوں کی سماعت سے متعلق ہے۔
جواب دہندگان نے موقف اختیار کیا کہ اربن کوآپریٹو بینک آئین کے آرٹیکل 12 کے تحت "ریاست" نہیں ہے اور سروس سے متعلق تنازعات معاہدے کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے ایک سابقہ فیصلے کا حوالہ بھی دیا، جس میں اسی نوعیت کے سروس تنازعے کی سماعت سے انکار کیا گیا تھا۔
درخواست کو مکمل طور پر خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کو فوری طور پر سروس سے فارغ کرنے والے متنازع احکامات کو قبل از وقت یا غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
عدالت نے مزید کہا: "درخواست گزار کو سروس سے فارغ کرنا اس قانونی حیثیت کا اعتراف ہے کہ 58 سال کی عمر کے بعد ان کی سروس جاری رکھنا قانون کے اختیار کے بغیر تھا۔ درخواست گزار کو سروس سے فارغ کرنے کے جواب دہندگان کے اقدام میں نہ حقائق کے اعتبار سے اور نہ ہی قانون کے اعتبار سے کوئی خامی پائی گئی۔"
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