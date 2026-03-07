یو پی ایس سی امتحان کوالیفائی کرنے والا توصیف احمد کا آبائی علاقہ میں والہانہ استقبال

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یو پی ایس سی امتحان کوالیفائی کرنے والا توصیف احمد کا آبائی علاقہ میں والہانہ استقبال
توصیف احمد گنائی نے دوسری کوشش میں سیول سروسز امتحان کوالیفائی کیا اور آل انڈیا 254رینک حاصل کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 7, 2026 at 5:29 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : یو پی ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے توصف احمد گنائی کا کہنا ہے کہ یو پی ایس سی کریک کرنا ہمیشہ سے ان کا خواب رہا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران توصیف نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت اور لگن کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔
توصیف نے کہا کہ انہیں یو پی ایس سی میں کامیابی پر بے حد خوش بھی ہے اور وہ فخر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ امتحان پاس کرنا ان ka دیرینہ خواب رہا ہے جس کے لئے انہوں نے صبر اور مضبوط عزم کے ساتھ مسلسل محنت کی جس کے بعد ہی ان کا یہ خواب حقیقت میں بدل گیا اور یہ ان کے اور پورے خاندان کے لیے بے حد خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا بلکہ اس کے لیے طویل وقت تک مسلسل مطالعہ، بھرپور توجہ اور مستقل مزاجی کی ضرورت پڑی۔ توصف نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود انہوں نے اپنی محنت اور عزم کو کمزور نہیں ہونے دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔
توصف احمد گنائی نے اپنی اس کامیابی کا سہرا اپنے والدین، اساتذہ اور تمام خیر خواہوں کے سر باندھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین اور اساتذہ کی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور مسلسل حمایت نے انہیں اس منزل تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی یہ کامیابی ضلع کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنے گی اور مزید نوجوانوں کو سخت محنت، لگن اور اعتماد کے ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دے گی۔
قابل ذکر ہے کہ اس علاقے کے لیے یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے کیونکہ توصیف احمد گنائی علاقے کے پہلے شخص بن چکے ہیں جنہوں نے یو پی ایس سی سول سروسز امتحان میں کامیابی حاصل کی اور 254 واں مقام حاصل کیا۔
توصیف احمد گنائی نے یہ مسابقتی امتحان دوسری کوشش میں پاس کیا، جس پر ضلع بھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ ان کی اس شاندار کامیابی کو عوامی حلقوں میں بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے اور لوگ اسے ضلع کے لیے ایک قابل فخر لمحہ قرار دے رہے ہیں۔
علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ توصیف احمد گنائی کی یہ کامیابی نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے ضلع کے لیے باعث مسرت اور اعزاز ہے، اور اس سے علاقے کے نوجوانوں کو بھی محنت، لگن اور عزم کے ساتھ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ترغیب ملے گی۔
