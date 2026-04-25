سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم اور بہتر سہولیات کی فراہمی محکمۂ اسکول ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ہے : ناصر احمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم اور بہتر سہولیات کی فراہمی محکمۂ اسکول ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ہے، ناصر احمد
ناصر احمد وانی نے کہا کہ محکمہ کی اولین ترجیح سرکاری سکولوں میں طلباء کو مفت اور معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
Published : April 25, 2026 at 3:53 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں کے کام کاج کا جائزہ لیا تاکہ معیاری اور مفت تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناصر احمد وانی نے کہا کہ محکمہ کی اولین ترجیح سرکاری سکولوں میں طلباء کو مفت اور معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کے تمام سرکاری سکولوں کو نجی تعلیمی اداروں کے مساوی بنانے کے لیے جدید کلاس روم سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
ڈائریکٹر نے محمکہ کے دیگر افسران کے ہمراہ شادی مرگ زون کا تفصیلی درہ کیا جہاں انہوں نے تعلیمی اداروں میں استاتذہ بچوں سے تفصیلی گفتگو کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر شادی مرگ زون کے کئی علاقوں کے لوگوں نے ڈائریکٹر سے ان دور افتادہ علاقوں میں بہتر تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ بہتر تعلیمی معیار بنایا جائے تاکہ ان علاقوں میں رہنے والے بچہ میں ملکی سطح پر ہونے والے مقابلہ جات امتحان میں کامیابی حاصل کرسکے۔
بعد ازاں طلباء اور عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت ایک ریلی بھی نکالی گئی، جو ڈائریکٹر کے دورۂ ضلع پلوامہ کا حصہ تھی۔