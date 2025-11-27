ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'دلہن کے والد کی کمائی پر میرا کوئی حق نہیں' دولہے نے جہیز میں ملے 31 لاکھ روپے واپس کر دیے
اترپردیش کے مظفر نگر میں شادی کی تقریب میں دولہے کا فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے۔
Published : November 27, 2025 at 10:37 AM IST
مظفر نگر: اترپردیش کے مظفر نگر میں ایک دولہے نے بہترین مثال قائم کر دی۔ اس نے ضلع میں اپنی شادی کے دوران جہیز کے طور پر دیے گئے 31 لاکھ روپے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ دلہن کے والد کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی ہے اور میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی لوگوں نے دولہے کا یہ انکار سنا تو سب حیران رہ گئے۔ اتنی بڑی رقم لینے سے انکار کرنے والے دولہے کو اب سماج کے لیے ایک مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ ہر طرف اس تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دولہے کے والدین نے بھی فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے فیصلے کی حمایت کی اور لڑکی کے اہل خانہ نے بھی شکریہ ادا کیا۔
دلہن کے نانا سکھ پال سنگھ، جو بدھانہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی پوتی، ادیتی سنگھ کی شادی تحصیل کے ناگوا گاؤں کے رہنے والے ہرویر رانا کے بیٹے اودھیش سنگھ کے ساتھ طے پائی تھی۔ ادیتی کے پاس ایم ایس سی کی ڈگری ہے۔ اس کے والد کا انتقال کورونا وبائی مرض کے دوران ہوا، اور وہ پچھلے پانچ سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ادیتی کے ماموں کا خاندان مشترکہ طور پر شادی کا انتظام کر رہا ہے۔ ادیتی کے دو ماموں بھی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اودھیش کا خاندان کاروباری ہے۔ بدھ کی رات شادی کے دوران دلہن کے اہل خانہ نے دولہے کو 31 لاکھ روپے کے کرنسی نوٹوں سے بھری پلیٹ پیش کی۔ اچانک اودھیش نے پلیٹ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ رقم ادیتی کے والد کی محنت کی کمائی تھی، اور یہ ان کی ہے، میری نہیں،" انہوں نے کہا۔ "میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ تم رکھ لو۔ مجھے صرف دلہن چاہیے۔
جیسے ہی دولہے نے دلہن کے گھر والوں کو یہ الفاظ کہے، دونوں فریق لمحہ بھر کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ سب نے تالیاں بجا کر دولہے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس سے شادی کی خوشی میں مزید اضافہ ہوا۔ ہر طرف تعریف کی بارش ہوئی۔ لوگوں نے اپنا ردعمل ظاہر کرتےہوئے کہا کہ آج بھی ایسے دولہے ہیں جو جہیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ واقعی قابل ستائش ہے۔
جب دولہا اودھیش کے والدین کو اس کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ بھی حمایت میں سامنے آئے۔ انہوں نے دلہن کے اہل خانہ سے ہاتھ جوڑ کر صرف دلہن دینے کی درخواست کی۔ تمام رسومات مناسب روایت کے ساتھ ادا کی گئیں اور دونوں طرف کے بزرگوں نے نوبیاہتا جوڑے کو مبارکباد دی۔ دلہن کے نانا کا کہنا تھا کہ دولہے کا یہ عمل واقعی قابل تعریف ہے۔