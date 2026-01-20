ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غیر معمولی خشک سالی سے ولرجھیل نے ماہی گیروں کے لئے بحران سی کیفیت پیدا کردی
اس سال خشک سالی کی وجہ سے وولرکے ماہی گیر سمیت مقامی لوگ کافی پریشان ہیں،کیونکہ جھیل پرمبنی معاش کافی متاثرہوئی ہے
Published : January 20, 2026 at 3:29 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): ایشیاء کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کے آس پاس رہائش پزیر ہزاروں ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ اس سال غیر متوقع موسم کے پیش نظر ان کے کاروبار کو بے حد خطرہ لاحق ہے ۔جس سے ہزاروں خاندان متاثر ہوسکتے ہیں۔
شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں جھیل سے متصل دیہات کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ گذشتہ موسم گرما میں انتہائی سیلاب اور غیر معمولی طور پر خشک سردیوں کے امتزاج نے روایتی جھیل پر مبنی معاش کو شدید طور پر متاثر کیا ہے۔ کلہامہ سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ محمد افضل کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح میں دن بہ دن کمی واقع ہو رہی ہے۔جس کی وجہ سے ماہی گیر اور ولر سے مہیا ہونے والے دیگر اجناس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔جس سے آئے دن انہیں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے۔
انہونے کہا کہ کئ دہائیوں کے بعد ولر میں ندرو یا کنول کے پھول اگنے دوبارہ شروع ہوگئے تھے ۔تاہم پانی کی بے حد کمی کی وجہ سے ان پودوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہونے کہا کہ ولر منیجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کچھ حصوں میں ڈرجنگ یا صفائی کی ذمہداری لئے جانے کے بعد مچھلیوں اور دیگر اجناس میں بہتری کے آثار نمایاں ہوگئے تھے۔
انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کام بے حد سست رفتاری سے انجام دیا جارہا ہے۔ جس کے پیش نظر ولر کی صفائی میں کئ دہائیاں لگ سکتی ہیں۔اس لئے انہیں کسی فوری راحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہونے کہا کہ اس سال سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی ان ماہی گیروں کو بے حد نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے ۔
ان کا کہنا ہے کہ ولر میں جمع ہوئے ہزاروں ٹن کوڑے کچرے نے ایشیا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کو پہلے ہی بے حد متاثر کیا ہے۔ جبکہ پچھلے کئ مہینوں سے چل رہے خشک موسمی حالات اور پانی کی بے حد کمی نے جھیل کی پیداوار میں بے حد کمی واقع ہوئی ہے۔جھیل کے آس پاس بہت وسیع علاقہ ان دنوں خشک نظر آرہا ہے۔ جس پر بہ آسانی پیدل سفر کیا جاسکتا ہے۔
جب کہ عام حالات میں یہاں پہنچنے کے لئے ناو کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہونے اس طرح کی صورتحال کا پہلی بار تجربہ کیا ہے۔ماہرین کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کا ماننا ہے کہ مسلسل خشک موسم اور برف کی کمی کی وجہ سے ولر جھیل کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر اور آمدنی کے دیگر ذرائع بھی بے حد متاثر ہوجائیں۔ عمومی طور پر دسمبر اور جنوری کے مہینوں کے دوران آس پاس کی ساری پہاڑیاں برف سے ڈھکی رہتی تھیں
جبکہ اس سال وہ بالکل خشک اور صاف نظر آرہی ہیں۔