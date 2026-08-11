مٹن میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین نالاں، فوری راحت کا مطالبہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مٹن میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین نالاں، فوری راحت کا مطالبہ
مقامی باشندوں کےمطابق علاقےمیں کئی سال قبل اسمارٹ بجلی میٹرنصب کیے گئے تھے،تاہم مٹن میں روزانہ کئی گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 11, 2026 at 2:20 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے میں منگل کے روز مقامی باشندوں نے طویل اور غیر اعلانیہ بجلی کی کٹوتی کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔ احتجاج میں شامل لوگوں نے کہا کہ بجلی کی بار بار اور طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین، طلبہ، مریضوں، بزرگوں اور دیگر طبقوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق علاقے میں کئی سال قبل اسمارٹ بجلی میٹر نصب کیے گئے تھے اور لوگوں کو امید تھی کہ اس کے بعد بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے گی اور بجلی کی کٹوتی کا نظام زیادہ شفاف اور منظم ہوگا، تاہم اس کے باوجود مٹن میں روزانہ کئی گھنٹوں تک بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ جاری ہے۔
مٹن ویلفیئر کمیٹی کے عہدیداران نے کہا کہ علاقے کے لوگ غیر یقینی بجلی کی فراہمی سے سخت پریشان ہیں۔ ان کے مطابق بعض اوقات بجلی تقریباً چھ سے آٹھ گھنٹے تک متاثر رہتی ہے، جس سے معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔
کمیٹی ارکان نے کہا کہ بجلی کی طویل بندش کا سب سے زیادہ اثر طلبہ پر پڑ رہا ہے، جو اپنی تعلیم اور امتحانات کی تیاری کے لیے بجلی پر انحصار کرتے ہیں۔ بجلی کی عدم دستیابی کے باعث طلبہ کو پڑھائی جاری رکھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔
مقامی باشندوں نے ان مریضوں کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا جو آکسیجن کنسنٹریٹرز اور دیگر برقی طبی آلات پر منحصر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل بجلی کٹوتی ایسے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے سنگین صورتحال پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ انہیں بجلی کی عدم دستیابی کے دوران متبادل انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔
مظاہرین نے کہا کہ موسمِ گرما کے دوران بجلی کی صورتحال اس قدر خراب ہے تو آنے والے سردیوں کے مہینوں میں صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ موسم سرما میں ان علاقوں میں بجلی پر انحصار اور کھپت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
مقامی لوگوں نے کہا، علاقے میں کئی سال سے اسمارٹ میٹر نصب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں طویل اور غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کا سامنا ہے۔ اگر گرمیوں میں یہ صورتحال ہے تو سخت سردیوں میں بجلی کی فراہمی کا کیا حال ہوگا، اس پر ہمیں شدید تشویش ہے۔
مٹن ویلفیئر کمیٹی نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ علاقے کے بجلی سپلائی شیڈول کا ازسرِنو جائزہ لیا جائے اور اگر کسی وجہ سے بجلی کی کٹوتی ضروری ہو تو اسے باقاعدہ، منظم اور پیشگی اطلاع کے ساتھ انجام دیا جائے۔ کمیٹی نے طلبہ، بزرگوں اور بجلی سے چلنے والے طبی آلات پر منحصر مریضوں کے لیے خصوصی رعایت اور ترجیحی بجلی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔
مقامی باشندوں اور مٹن ویلفیئر کمیٹی نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکمہ بجلی کے حکام کو مٹن کے عوام کی شکایات کا ازالہ کرنے اور بجلی کی فراہمی میں بہتری لانے کی ہدایت دیں۔
مزید پڑھیں: غیر قانونی رہائش: آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے مرکزی کمیٹی کی جموں میں ملاقاتیں
مظاہرین نے واضح کیا کہ وہ بجلی کے مناسب اور منطقی انتظام کے خلاف نہیں ہیں، تاہم ان کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی فراہمی قابلِ اعتماد، شفاف اور منظم ہونی چاہیے، تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلبہ اور مریضوں کو بھی غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مقامی باشندوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اور متعلقہ محکمہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لے کر ٹھوس اقدامات کریں گے اور مٹن کی عوام کو غیر اعلانیہ اور طویل بجلی کٹوتیوں سے جلد از جلد راحت فراہم کی جائے گی۔