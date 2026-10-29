ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام میں سردار پٹیل کے یومِ پیدائش پر 'ایکتا مارچ' کا انعقاد: ڈی سی کا قومی اتحاد اور باہمی ہم آہنگی پر زور
ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم نے مارچ کی قیادت کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی پر روشنی ڈالی۔
Published : October 29, 2026 at 9:31 PM IST
کولگام: ضلع کولگام میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یومِ پیدائش کی مناسبت سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 'ایکتا مارچ' (اتحاد مارچ) کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد عوام میں قومی اتحاد، یکجہتی، بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر شرکاء نے ملک کی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
یہ پروگرام سردار ولبھ بھائی پٹیل کی تاریخی خدمات اور قومی اتحاد کے لیے ان کی قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا، جنہوں نے آزادی کے بعد سینکڑوں ریاستوں کو یکجا کر کے ایک مضبوط ہندوستان کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم نے مارچ کی قیادت کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے اتحاد، نظم و ضبط اور باہمی اعتماد بنیادی شرائط ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ معاشرے کے ہر فرد کو مذہب، زبان اور خطے کے اختلافات سے بالاتر ہو کر بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے، اور قومی اتحاد کا مظاہرہ محض ایک دن کی تقریب تک محدود نہ رکھ کر روزمرہ کے سماجی رویوں کا حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'میں "دماغی نکسل" ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے'، نصیر الدین شاہ کی نئی ویڈیو، مرکزی وزیر نے کہا، جمہوریت کے لیے نقصان دہ
ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس نوعیت کے پروگرام نوجوان نسل کو مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور مختلف طبقات کے درمیان باہمی روابط اور اعتماد کو تقویت بخشتے ہیں۔