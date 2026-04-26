بارہمولہ میں یونائیٹڈ پیپلز پارٹی کا پروگرام، سندیپ ماوا کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ترقی پر زور
سندیپ ماوا نے کہا کہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جموں و کشمیر کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے۔
Published : April 26, 2026 at 10:01 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے ڈاک بنگلہ میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران یونائیٹڈ پیپلز پارٹی کے صدر سندیپ ماوا نے کہا کہ کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے نوجوانوں کو عزت، مواقع اور بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین دہائیوں میں کشمیری عوام، خصوصاً نوجوانوں کو بارہا مایوسی اور دھوکے کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں مثبت سمت دی جائے تاکہ جموں و کشمیر کو ایک پُرامن اور خوشحال خطہ بنایا جا سکے۔
سندیپ ماوا نے کہا کہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جموں و کشمیر کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے وزیراعظم مودی سے مطالبہ کیا کہ خطے میں ترقیاتی منصوبوں کو مزید تیز کیا جائے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ انہوں نے دفعہ 370 پر ہونے والی سیاست کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ دفعہ 371 جیسے اقدامات پر غور کرے، جیسا کہ ملک کی دیگر ریاستوں میں نافذ ہے، تاکہ مقامی آبادی کو مزید تحفظ اور مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
ماوا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس اجتماع کا مقصد نوجوانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی تعمیر خود کر سکتے ہیں، اور انہیں گمراہ کرنے کے بجائے درست رہنمائی دی جانی چاہیے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ خطے میں صنعتی ترقی نہ ہونے کے باعث بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جماعت سیاست برائے اقتدار نہیں بلکہ عوام کی خدمت کے جذبے سے میدان میں آئی ہے، اور وہ کشمیری عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے اور حقیقی تبدیلی لانے کے لیے کام کرے گی۔
اس موقع پر متعدد افراد نے یونائیٹڈ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اپنی امید کا اظہار کیا کہ یہ جماعت عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کرے گی۔