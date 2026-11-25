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’مذہبی آزادی اور عقیدۂ توحید پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا‘: وقف کی تقریب میں ’وندے ماترم‘ بجائے جانے پر متحدہ مجلسِ علما کی شدید مذمت
محض ایک سرکاری تقریب ہونے کی بنیاد پر ’وندے ماترم‘ بجانا کوئی لازمی قانونی تقاضا نہیں تھا بلکہ یہ ایک اختیاری عمل تھا۔
Published : November 25, 2026 at 3:55 PM IST
سرینگر: متحدہ مجلسِ علما جموں و کشمیر نے سرینگر میں وقف بورڈ کی جانب سے منعقدہ ’یومِ وقف‘ کی تقریب میں ’وندے ماترم‘ بجائے جانے پر سخت اعتراض اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجلس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ نہایت افسوسناک اور ناقابلِ قبول امر ہے کہ خود وقف بورڈ کے زیرِ اہتمام تقریب میں ’وندے ماترم‘ بجایا گیا، حالانکہ وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری مسلم مذہبی املاک اور اوقاف کے تقدس و تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
بیان میں واضح کیا گیا کہ محض ایک سرکاری تقریب ہونے کی بنیاد پر ’وندے ماترم‘ بجانا کوئی لازمی قانونی تقاضا نہیں تھا بلکہ یہ ایک اختیاری عمل تھا۔ اس کے باوجود وقف بورڈ نے کشمیری مسلمانوں کے بنیادی مذہبی عقائد اور جذبات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اقدام کیا، جس سے عوام میں شدید رنجش اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ مجلسِ علما نے مسلم اکثریتی خطے جموں و کشمیر میں سرکاری تقریبات کے دوران ’وندے ماترم‘ کو بتدریج معمول کا حصہ بنانے پر بھی گہری فکرمندی ظاہر کی۔ مجلسِ علما کے مطابق مسلمانوں کے معروف مذہبی تحفظات کے باوجود اس طرح کے اقدامات کو رواج دینا ان کے مذہبی عقائد اور آئینی حقوق کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے، جس سے عوام میں بداعتمادی اور احساسِ بیگانگی مزید بڑھ سکتا ہے۔
مجلسِ علما نے کہا کہ اس معاملے کی بڑھتی ہوئی سنگینی کے پیشِ نظر وہ قانونی رائے حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے اور جلد ہی متعلقہ حکام کے سامنے ایک باضابطہ یادداشت بھی پیش کرے گی۔ اس یادداشت میں جموں و کشمیر کی سرکاری تقریبات، تعلیمی اداروں اور دیگر عوامی پروگراموں میں ’وندے ماترم‘ کو جبراً نافذ کرنے کے عمل کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، ساتھ ہی آئین کی جانب سے ہر شہری کو دی گئی مذہبی آزادی اور آزادیٔ ضمیر کے حق کا احترام یقینی بنانے پر زور دیا جائے گا۔
مجلسِ علما نے مسلمانوں، بالخصوص دینی ذمہ داریاں انجام دینے والے افراد کو یاد دلایا کہ ان پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ، منصب یا مصلحت سے بالاتر ہو کر اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں کی پاسداری کریں۔ مجلسِ علما نے اس ضمن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بورڈ بھی ’وندے ماترم‘ کے حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے مذہبی اور آئینی بنیادوں پر اسے لازمی طور پر پڑھنے یا ادا کرنے کی مخالفت کر چکا ہے۔
مجلسِ علما نے ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ عقیدے کے معاملات، بالخصوص اسلام کے بنیادی اور اساسی عقیدۂ توحید کے حوالے سے نہ کوئی ابہام ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی مصلحت یا سمجھوتے کی گنجائش ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جیسا کہ مجلسِ علما ماضی میں بھی متعدد مواقع پر واضح کر چکی ہے، اسلام کا بنیادی اور ناقابلِ مصالحت عقیدۂ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل ایمان ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی بھی شخص، شے، سرزمین یا مخلوق کو الوہیت کا درجہ دینا قطعی طور پر ممنوع ہے۔
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مجلسِ علما نے مزید کہا کہ اسلام انسان کو اپنے وطن سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تاہم وطن سے محبت اور اس کی عبادت یا تقدیس کے درمیان ایک واضح فرق قائم کرتا ہے۔ مادرِ وطن کو الوہیت کا درجہ دینے یا اس کی پرستش پر مبنی کوئی بھی اظہار یا عمل عقیدۂ توحید کے منافی ہے اور اسلامی تعلیمات کی رو سے مسلمانوں کے لیے ناقابلِ قبول اور ناجائز ہے۔