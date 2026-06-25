ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں منفرد شکارا ماتمی جلوس برآمد، جھیل ڈل گونجا ’یا حسین‘ کی صدا سے
جھیل ڈل کےاس ماتمی جلوس میں عزاداروں کے نعرے ہر طرف گونج اٹھتے ہیں،جلوس عزا کو دیکھنےکے لیے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 10:07 PM IST
سرینگر (پرویزالدین): نویں محرم الحرام کی مناسبت سے جھیل ڈل میں شکاروں میں اپنی نوعیت کا منفرد اور روایتی جلوس اعزا برآمد ہوا۔ یہ جلوس اندرون ڈل سے شروع ہوکر حسن آباد، رعناراری میں اختتام پزیر ہوا۔ کشمیر میں اس نوعیت کے شکارا ماتمی جلوس کی اپنی تاریخ اور روایت ہے۔ جس کو ملحوظ رکھ کر اس جلوس تعزیہ کو ہر سال محرم کی 9 تاریخ کو نکالا جاتا ہے جس میں اعزادار شکاروں میں غم حسینی میں نوحہ خوانی اورگریہ زاری کرتے ہیں۔ اس دوران جلوس میں شریک اعزاداوں نے ایران کے حق میں جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی بلند کئے ہیں ۔
دراصل ڈل جھیل اور اندرون رعناوری کے علاقوں کے مکین ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان ہی شکاروں کا استعمال کرتے ہیں ایسے میں جھیل کے آس پاس رہائش پذیر لوگ برسوں سے نویں محرم الحرام کو اس جلوس عزا کا اہتمام کرکے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھوں کی جانب سے کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس جلوس عزا کے دوران قطاروں میں پانی پر تیرتے یہ شکارا ایک الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں۔
عزاداروں کے مطابق یہ جلوس غم حسینی میں ہر سال اسی جزبے سے برآمد کرتے ہیں۔ جلوس میں شریک اعزاداروں نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود ہم ہر برس کربلا میں حضرت امام حسین کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’ڈل جھیل میں شکاراز میں یہ ماتمی جلوس ہمارے سوگ میں ایک منفرد جہت کا اضافہ کرتا ہے، جو ہمیں اپنے ورثے اور ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔
جھیل ڈل کے اس ماتمی جلوس میں عزاداروں کے نعرے ہر طرف گونج اٹھتے ہیں اور اس شکارا جلوس عزا کو دیکھنے کے لیے ڈل جھیل کے گرد و نواح اور دیگر ملحقہ علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں وارد ہوتے ہیں، جبکہ یہ جلوس تقریباً 16 برس سے ہرسال آک ہی دن نکالا جاتا ہے۔ جلوس میں شریک عزاداروں کا کہنا ہے کہ ’’حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق کا ساتھ دینے سے اللہ کا ساتھ حاصل ہوگا۔‘‘
جلوس میں شریک عزاروں نے کہا کہ ’’کربلا کا واقعہ ہمیں محبت، ایثار، قربانی، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت کا درس دیتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر مسلمان نہ صرف اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتے ہیں بلکہ دنیا میں پائیدار امن بھی قائم کر سکتے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ اس جلوس میں بھائی چارے کی صدیوں پرانی روایت کا بھی بھرپور مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ’’شیعہ برارادری کو اس جلوس کا اہتمام کرنے میں سنی برادری کا بھی برابر تعاون حاصل ہوتا ہے۔‘‘
محرم الحرم سن 61ہجری میں پیش آیا حضرت امام عالمی مقام اور ان کے جانثاروں نے میدان کربلا میں باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان واضح حد اور مثال قائم کر دی۔
یہ بھی پڑھیں: یوم عاشورہ کے مرکزی ذوالجناح کے پیش نظر ٹریفک ایڈوائزری جاری