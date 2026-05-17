ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی آر پی ایف 110 بٹالین کی منفرد پہل، طلباء کے لیے کوچنگ کا اہتمام
سی آر پی ایف نے لیتہ پورہ، پامپور میں معاشی طور پر پسماندہ طلباء کے لیے مفت ملازمت پر مبنی کوچنگ کلاسز کا افتتاح کیا۔
Published : May 17, 2026 at 9:51 PM IST
پامپور : جموں و کشمیر میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے اپنے سوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک اہم تعلیمی سپورٹ مہم شروع کی ہے۔جسکی وجہ سے عوامی سطح پر سراہنا کی جا رہی ہے
110 بٹالین سی آر پی ایف نے آج لیتہ پورہ ، پامپور میں معاشی طور پر پسماندہ طلباء کے لیے مفت ملازمت پر مبنی کوچنگ کلاسز کا افتتاح کیا، جس کا مقصد تعلیمی مواقع کو بڑھانا اور مقامی نوجوانوں میں روزگار کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ اس موقع پر سی ار پی ایف کے 110 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر بی آر مینا اور سیول سایٹی ممبران بھی موجود تھے
اس پہل کے ایک حصے کے طور پر، معاشی طور پر کمزور طبقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 50 طلباء کو منظم تعلیمی رہنمائی اور کیریئر پر مرکوز کوچنگ حاصل کرنے کے لیے اندراج کیا گیا ہے۔ کلاسز کو طلباء کو مختلف مسابقتی امتحانات کی تیاری اور روزگار کے بہتر مواقع تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اس موقع پر بات کرتے ہوئے، کمانڈنگ آفیسر بی آر مینا نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ سوک ایکشن پروگرام نہ صرف سیکورٹی کو برقرار رکھنے بلکہ سماجی ترقی، تعلیم، اور مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مثبت روابط کو فروغ دینے کے لیے سی آر پی ایف کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ’اُس کشمیر میں ترقی کم مگر سکون زیادہ ہے‘: محبوبہ مفتی کی وزیر اعظم مودی سے مسئلہ کشمیر کے حل اور پاکستان سے مذاکرات کی اپیل
ان کا کہنا تھا کہ امید کی جاتی ہے کہ اس اقدام سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی، ان کی تعلیمی بنیاد کو مضبوط بنانے اور انہیں ایک محفوظ اور خود انحصار مستقبل کی تعمیر کے قابل بنانے میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ مقامی باشندوں نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے اسے علاقے میں تعلیمی ترقی اور تعمیری نوجوانوں کی شمولیت کی جانب ایک بامعنی قدم قرار دیا۔ اور سی آر پی ایف کی ان کوششوں کو سراہتے ہوے کہا کہ ان اقدامات سے غریب طلباء کو اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد ملے گی۔