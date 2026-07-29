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خاتون کاروباری سمرن کا منفرد کارنامہ، ڈل جھیل کی گھاس سے تیار کیے دلکش فن پارے
سرینگر کی سمرن اور محمد یوسف نے ڈل جھیل کی گھاس سے منفرد اور ماحول دوست اشیاء تیار کرنے کا انوکھا کارنامہ انجام دیا ہے۔
Published : July 29, 2026 at 2:08 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): سمرن اور محمد یوسف اس وقت ایک نئے تجربے کے تحت ڈل جھیل کی گھاس کو مختلف رنگ و روپ دے کر گھریلو سجاوٹ کی منفرد اشیاء بنا رہے ہیں۔ یہ نہ صرف فن کی دنیا میں ایک نیا اور اچھوتا تجربہ ہے بلکہ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بھی ایک اہم قدم ہے۔
جی ہاں! شہرِ سرینگر کے علاقے نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی 35 سالہ سمرن نے اپنی منفرد سوچ اور جدت کو بروئے کار لا کر گھاس کو قیمتی وسائل میں تبدیل کرنے کے تصور کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ انہوں نے کاغذی گودے، ڈل جھیل میں اگنے والی خودرو گھاس (ویڈ) اور سبزیوں کے فالتو پتوں کو استعمال میں لا کر ایسے فن پارے تیار کیے ہیں جو دیکھنے والوں کو ششدر کر دیتے ہیں۔
اگرچہ گھاس سے مختلف سجاوٹی اشیاء بنانے کا خیال سمرن ہی کے ذہن میں ابھرا تھا، لیکن اس تصور کو حقیقت کا روپ دینے میں ان کے استاد اور کاروباری ساتھی محمد یوسف کا انتہائی اہم کردار اور تعاون شامل ہے۔ دراصل اس سے قبل سمرن 'پیپر ماشی' کے کام سے وابستہ رہی ہیں اور کاغذ سے اس طرح کی مختلف سجاوٹی چیزیں بنایا کرتی تھیں۔ ایسے میں ردی کاغذ کی قیمتوں میں اضافے نے سمرن کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیوں نہ گھاس سے ایسی چیزیں بنانے کا تجربہ کیا جائے۔ ان کی یہ مثبت کوشش نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی ماحول دوست پہل قرار دی جا رہی ہے۔
سمرن کہتی ہیں کہ اس نئے تجربے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں تقریباً دو برس کا عرصہ لگا۔ گزشتہ دو سال سے ہم مختلف اقسام کی گھاس پر تجربات کر رہے تھے، لیکن بالآخر ڈل جھیل سے نکلنے والی گھاس اور پارکوں کے چمن کی گھاس سے یہ اشیاء بنانے کا تجربہ کامیاب رہا۔
پیپر ماشی کے فن میں اگرچہ پہلے مختلف قسم کے گلدان، کرسمس بالز، گوناگوں چرند و پرند کی شکلیں اور دیگر سجاوٹی اشیاء صرف ردی کاغذ سے تیار کی جاتی تھیں، لیکن ان کی اس منفرد ایجاد کی بدولت اب یہ تمام چیزیں گھاس سے بھی ہو بہو تیار کی جا رہی ہیں۔
یہ فن پارے نہ صرف دیدہ زیب اور بے حد خوبصورت ہیں، بلکہ مکمل طور پر ماحول دوست بھی ہیں۔ ان کی تیاری میں کسی بھی قسم کے نقصان دہ کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جاتا، جس کے باعث یہ مصنوعات قدرتی ماحول کے لیے بالکل محفوظ ہیں۔
سمرن اور محمد یوسف کا کہنا ہے کہ گھاس سے تیار کردہ یہ دلکش فن پارے کاغذ کے مقابلے میں ہلکے ہونے کے باوجود انتہائی پائیدار اور دیرپا ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ایسی ہلکی اور پائیدار سجاوٹی اشیاء کو کافی پسند کیا جاتا ہے، جب کہ قیمت کے اعتبار سے بھی یہ کاغذ سے بنی مصنوعات سے سستی ہیں۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب اس کام کے لیے مارکیٹنگ اور خاص طور پر نمائشوں (Exhibitions) کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اس کامیاب تجربے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔
سمرن اور محمد یوسف نے مل کر اب تک مزید 50 خواتین کو یہ ہنر سکھایا ہے، جو اب عزت و وقار کے ساتھ اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی اس فن کے نت نئے گر بھی سیکھ رہی ہیں۔
ایک زیرِ تربیت لڑکی، اقرا صوفی کہتی ہیں کہ "میں نے اب تک یہ چیزیں صرف کاغذ سے بنتی دیکھی تھیں، لیکن اب میں انہیں گھاس سے بنانا سیکھ رہی ہوں اور یہ میرے لیے ایک بالکل نیا تجربہ ہے۔ اس سے قبل میں نے نہ تو ایسا کہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔"
یہ فن پارے دیکھنے میں جتنے خوبصورت اور پرکشش نظر آتے ہیں، وہیں ان میں سے کئی اشیاء بناوٹ اور ظاہری لک میں قدرتی پتھر کی مانند محسوس ہوتی ہیں۔
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