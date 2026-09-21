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چھ بھائیوں کے مزارات، چشمہ اور صوفی روایت؛ جنوبی کشمیر میں آج بھی زندہ ہے عقیدت کی داستان
ضلع کولگام کے سوپٹ علاقے میں حضرت سید صالح رحمۃ اللہ اور ان کے چھ بھائیوں کے مزارات عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔
Published : September 21, 2026 at 7:11 PM IST
کولگام (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے دیوسر، کولگام میں واقع سوپٹ نامی علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ صوفی روایات، روحانی عقیدت اور تاریخی وابستگی کے حوالے سے بھی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ یہاں موجود بزرگان دین، اولیاء اللہ کے مزارات سے وابستہ روایات آج بھی مقامی آبادی سمیت دور دراز علاقوں سے آنے والے عقیدت مندوں کے درمیان زندہ ہیں۔
سوپٹ میں حضرت سید صالح (رحمۃ اللہ علیہ) کے ساتھ ان کے چھ بھائیوں، حضرت سید آفتاب سمنانیؒ، حضرت سید جعفر سمنانیؒ، حضرت سید باقر سمنانیؒ، حضرت سید ابراہیم سمنانیؒ، حضرت سید قاسم سمنانیؒ اور حضرت سید ہاشم سمنانیؒ کے مزارات بھی ہیں، جہاں مختلف علاقوں سے زائرین حاضری دینے پہنچتے ہیں۔
مقامی روایات کے مطابق یہ بزرگان دین ایران کے شہر سمنان سے ہجرت کرکے تیمور شاہ کے زمانے میں وادی کشمیر پہنچے تھے۔ مقامی عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ان بزرگوں نے کشمیر میں قیام کے دوران دین اسلام کی تعلیمات اور روحانی پیغام کو عام کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔
صدیاں گزرنے کے باوجود سوپٹ کی اس زیارت سے وابستہ عقیدت آج بھی برقرار ہے۔ زائرین یہاں پہنچ کر مزارات پر حاضری دیتے، فاتحہ خوانی کرتے اور بزرگوں سے وابستہ روایات کو احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔
سوپٹ کی زیارت کا ایک دلچسپ پہلو یہاں موجود چشمہ بھی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق چشمے کا پانی ایک سفیدے کے درخت کی جڑوں کے قریب سے نمودار ہوتا ہے۔ عقیدت مند اس پانی کو احتراماً نوش کرتے ہیں اور اسے بزرگوں سے وابستہ روحانی روایت کا حصہ سمجھتے ہیں۔
عقیدت مندوں کے مطابق موسم بہار میں چشمے میں قدرتی طور پر پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جبکہ سال کے دیگر اوقات میں چشمے میں پانی برقرار رکھنے کے لیے آستانہ عالیہ کے متولی کی جانب سے پانی ڈالا جاتا ہے، جس کے بعد عقیدت مند اسے نوش کرتے ہیں۔ یہ چشمہ سوپٹ کی مذہبی و روحانی روایت کے ساتھ ساتھ اس کے قدرتی ماحول کا بھی ایک منفرد پہلو پیش کرتا ہے۔
وادی کشمیر صدیوں سے صوفیوں، بزرگوں اور اولیاء کرام سے وابستہ روایات کے لیے جانی جاتی ہے۔ خطے کے مختلف علاقوں میں موجود زیارات نہ صرف مذہبی اور روحانی عقیدت کا مرکز ہیں بلکہ کشمیر کی تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی وراثت کا بھی حصہ سمجھی جاتی ہیں۔
سوپٹ بھی اسی صوفی روایت کی ایک خوبصورت جھلک پیش کرتا ہے، جہاں قدرتی حسن، بزرگانِ دین سے وابستہ عقیدت اور نسل در نسل منتقل ہوتی مقامی روایات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔
زائرین کے لیے سوپٹ محض ایک زیارت گاہ نہیں بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں قدرت اور روحانیت کا امتزاج محسوس کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں موجود مزارات اور ان سے وابستہ روایات آج بھی مقامی ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔
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