دیہی ترقی میں جموں وکشمیر نیا باب رقم کرنے جارہا ہے: مرکزی وزیر شیوراج سنگھ
شیوراج سنگھ چوہان سرینگر میں آج پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے بیچ ٹو چوتھے مرحلے کا آغاز کریں گے۔
Published : April 28, 2026 at 7:50 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر آج اپنے ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل کا مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ زراعت اور کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایس کے آئی سی سی، سرینگر میں منگل کو ایک خصوصی پروگرام میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (پی ایم جی ایس وائی) کے بیچ ٹو چوتھے مرحلے کا آغاز کریں گے۔
سرینگر میں گذشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران مرکزی وزیر زراعت اور دہی تروی شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں یہ پہل اعلانات سے آگے بڑھنے اور زمینی سطح پر ٹھوس ترقی کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
پریس کانفرنس کے دوران مرکزی وزیر نےاس بات پر زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دی جارہی ہے کہ سڑکیں، خدمات اور دیگر سہولیات یہاں تک کہ دور دراز کے دیہاتوں تک پہنچیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو جموں و کشمیر کو قومی ترقی کے دھارے میں مزید ضم کرنے کے لیے ایک اہم محرک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی وزیر اعلیٰ کو پی ایم جی ایس چوتھے مرحلے کے لیے منظوری کا خط سونپں گے۔ اس کے علاوہ این آر ایل ایم کے تحت منظوریاں جاری کی جائیں گی جس سے جموں و کشمیر میں 'لکھ پتی دیدی' بنانے کے لیے مرکز کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ یہ دورہ ایک وسیع تر توجہ کی عکاسی کرتا ہے جو سڑک کی تعمیر سے بالاتر ہے، جس میں دیہی اقتصادی ترقی، خواتین کے خود مدد گروپس، اور سماجی بااختیاریت شامل ہے۔ فی الحال، تقریباً 96,000 سیلف ہیلپ گروپس، 7,500 گاؤں کی تنظیمیں، اور 650 کلسٹر لیول فیڈریشنز جموں و کشمیر میں دیہی معاش کے ماحولیاتی نظام کو فعال طور پر مضبوط کر رہے ہیں۔ ہزاروں کمیونٹی ریسورس پرسنز کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہنر مندی کی ترقی، انٹرپرینیورشپ، اور خواتین کی قیادت میں اقدامات کے ذریعے دیہی برادریوں میں اعتماد اور آمدنی کے نئے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے نقطہ نظر سےجموں و کشمیر میں کسانوں کی متعدد فلیگ شپ اسکیموں کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے، جن میں پی ایم کسان، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا، زرعی انفراسٹرکچر فنڈ، باغبانی مش اور کسان پیدا کرنے والی تنظیمیں شامل ہیں۔ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ جموں و کشمیر کا ہمارا دورہ کسانوں، باغبانوں، دیہی خاندانوں اور خواتین کے گروپوں کے لیے اعتماد، شراکت اور نتائج پر مبنی حکمرانی کا ایک مضبوط پیغام بھی رکھتا ہے۔
واضح رہے کہ آج اس خاص تقریب میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری اور دیگر سینئر معززین بھی شرکت کریں گے۔
