مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر حملے کی سخت مذمت
اٹھاولے نے کہاکہ مرکزی وزیر داخلہ نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے رابطہ کیا ہے اور ان کی سیکورٹی مزید مضبوط بنانے کی ہدایت دی ہے۔
Published : March 15, 2026 at 8:15 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر حالیہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بدقسمت اور ناقابل قبول قرار دیا۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رام داس اٹھاولے نے کہا کہ 11 مارچ کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر ہونے والا حملہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہمیشہ جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان مضبوط رشتوں کے حامی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نظریاتی اختلافات ہوسکتے ہیں لیکن جمہوری اقدار کا احترام کرنا ضروری ہے اور کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے رابطہ کیا ہے اور ان کی سیکورٹی مزید مضبوط بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک میں ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہے اور امن و امان برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لئے مختلف اقدامات کئے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کا مقصد خطے میں مستقل امن ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت بنیادی ڈھانچے کی ترقی،سڑکوں،ریلوے اور سرنگوں کی تعمیر سمیت مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے تاکہ جموں و کشمیر کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔