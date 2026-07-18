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جموں و کشمیر کو بروقت ریاستی درجہ بحال کرنے کے عزم کا اعادہ، مرکزی وزیر رام داس اٹھاؤلے
مرکزی وزیر رام داس اٹھاؤلے نے یقین دلایا کہ تمام حقیقی مسائل اورمطالبات کوترجیحی بنیادوں پرمتعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
Published : July 18, 2026 at 6:15 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): ریپبلکن پارٹی آف انڈیا (اٹھاولے) کی جانب سے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پرچھو علاقے میں ایک عوامی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مرکزی وزیر برائے سماجی انصاف و بااختیاری اور راجیہ سبھا کے رکن، رام داس اٹھاولے نے کی۔
اس موقع پر ریپبلکن پارٹی آف انڈیا (اٹھاولے) کی نیشنل ایگزیکٹو ممبر ریکھا گپتا، جموں و کشمیر کے ریاستی صدر منظور احمد خان، ریاستی نائب صدر شبیر احمد خان، دیگر پارٹی رہنما اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کنونشن کے دوران ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے مرکزی وزیر کے سامنے اپنے علاقوں سے متعلق مختلف عوامی مسائل اور ترقیاتی مطالبات پیش کیے۔ لوگوں نے صحت، تعلیم، بجلی، سڑکوں، بنیادی ڈھانچے اور دیگر شہری سہولیات سے متعلق مسائل اجاگر کیے۔
عوام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے یقین دلایا کہ تمام حقیقی مسائل اور مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور مرکزی حکومت کی مختلف فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کے تحت ضلع پلوامہ کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور تعاون فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
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میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رام داس اٹھاولے نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے پہلے ہی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے کہ جموں و کشمیر کو مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنی جانب سے ریاستی درجہ بحال کرانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ کنونشن کے اختتام پر مرکزی وزیر نے جموں و کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود اور ہمہ جہت ترقی کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور یقین دلایا کہ خطے کی ترقی، خوشحالی اور عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن تعاون اور حمایت مستقبل میں بھی جاری رکھی جائے گی۔