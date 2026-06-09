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مرکزی مملکت برائے دفاع سنجے سیتھ نے ایمز اونتی پورہ کا دورہ کیا
سنجے سیتھ نے میڈیا سے بتایا کہ مودی حکومت نے ملک کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر کی کل ترقی میں اہم رول ادا کیا۔
Published : June 9, 2026 at 3:05 PM IST
ترال(شبیر بٹ): مرکزی وزیر مملکت برائے دفاع سنجے سیتھ نے آج ایمز اونتی پورہ کا دورہ کیا۔ اس موقعے پر سرکردہ بی جے پی لیڈران نے وزیر موصوف کا پرتپاک استقبال کیا اور شکریہ مودی کے نعرے بلند کئے۔ انہوں نے ایمز کا دورہ کرکے جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا اور وہاں کے افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ایمز کو مرکزی حکومت کا ایک تحفہ قرار دیا اور کہا کہ اب اہلیان کشمیر کو گھر کی دہلیز پر پر طبی سہولیات فراہم کی جائے گی۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنجے سیتھ نے بتایا کہ مودی حکومت نے ملک کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر کی کل ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو اب مقامی علاقوں میں طبی سہولیات فرا ہم کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جموں وکشمیر کے بیٹ انڈسٹری کو فرغ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں جسے یہاں کی اقتصادیات کو استحکام ہوگا۔ سٹیٹ ہڈ کے معاملے پر لب کشائی کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ریاستی درجہ کی بحالی کے متعلق مرکزی حکومت وعدہ بند ہے اور ریاستی درجہ مودی کے دور میں ہی دیا جائے گا۔
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پاکستان کی جانب سے نارکو ٹریزم کے معاملے پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ سرحدوں پر نگرانی کے ساتھ سسٹم بہتر کیا جارہا ہے اور اس حوالے سے ملک کی عوام کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقعے پر بی جے پی کے ریاستی صدر ست پال شرما، ڈاکٹر درخشاں اندرابی، جنرل سیکرٹری انور خان، ترجمان الطاف ٹھاکر اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔