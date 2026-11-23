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جموں کشمیر وقف بورڈ ملک میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا ادارہ ہے: کرن ریجیجو
مرکزی وزیر کرن ریجیجو کشمیر دورے کے دوران جموں کشمیر وقف بورڈ کی زیر نگرانی تعمیر یا جدید کیے گئے پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 23, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 1:56 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیو کشمیر کے دورے پر ہیں اور سرینگر ہوائی اڈے پر جموں وکشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے ان کا استقبال کیا۔ ائیرپورٹ پہنچنے کے فوراً بعد مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے بی بی حلیمہ نرسنگ کالج کی بنیادی عمارت کا افتتاح کیا ۔وہیں انہوں نےدرگارہ حضرت بل میں وقف ڈے 2026 کے موقع پر وقف احیاء فوٹو میوزیم، لیڈیز پریئر ہال اور گیسٹ ہاؤس کا بھی افتتاح کیا۔
اس موقع مرکزی وزیر نے کہا: "میں بہت خوش ہوں کہ جموں و کشمیر وقف بورڈ نے بہت کام کیا ہے جس میں سے مجھے بھی افتتاح کرنے کا موقع ملا ہے۔" میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کرن ریجیجو نے کہا کہ انہیں بی بی حلیمہ کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی میں کچھ بنیادی ڈھانچے کی عمارتوں کا افتتاح کرنے کا موقع ملا جس پر انہوں نے ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی کہ "ملک میں سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا وقف ادارہ جموں و کشمیر وقف بورڈ ہے۔"
انہوں نے کہا کہ وزارت اور حکومت ہند کی جانب سے جموں وکشمیر وقف بورڈ کو مکمل تعاون حاصل رہے گا ۔"آج کچھ اسکیموں اور منصوبوں کا افتتاح ہے ان پر بیشتر تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے۔" مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ وہ نرسنگ کالج میں انتظامات اور انتظامات سے بہت خوش ہیں۔ "جس طرح سے یہاں انتظامات کیے گئے ہیں اور کمرے اور سہولیات کی تعمیر کی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ خواتین زائرین کے حضرت بل میں نماز کی خاطر جس طرح اور جس ڈیزائن میں جگہ بنائی گئی ہے بے ھد خوبصورت اور دلکش ہے۔میں اس حوالے وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی کو مبارک باد ہیش کرتا ہوں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو اس سے خاص طور پر صحت کے شعبے میں بہت فائدہ ملے گا۔ صحت اور تعلیم اہم ہیں اور جموں و کشمیر وقف بورڈ نے ان پر خصوصی توجہ دی ہے۔
رجیجو نے کہا کہ جموں وکشمیر کو ملک کی دیگر ترقیافتہ ریاستوں کے ہمہ پلہ بنانا اور خطے کو ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کرنا وزیر اعظم نریندمودی کا خواب یے اور "اسی خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ہم وکست بھارت اور وکست جموں وکشمیر کے لیے کام کررہے ہیں۔" واضح رہے کرن ریجیجو "وقف ڈے" کے سلسلے میں سرینگر کے دورے پر ہیں۔
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