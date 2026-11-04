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مرکزی وزیر جے پی نڈا کل اونتی پورہ ایمز کا دورہ کریں گے
مرکزی وزیرِ صحت جے پی نڈا کل اپنے دورے کے پیش نظر اونتی پورہ ایمز کے افتتاح کی تیاریاں جاری ہیں۔
Published : November 4, 2026 at 5:19 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) مرکزی وزیرِ صحت جے پی نڈا کل وادیٔ کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس دوران توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں زیرِ تعمیر 'آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز' (ایمز) کو عوام کے نام وقف کر سکتے ہیں، تاہم ابھی تک سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
واضح رہے کہ اونتی پورہ میں تقریباً 2200 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا 'ایمز' ایک اہم اور بڑا منصوبہ ہے، جس کی تکمیل سے وادیٔ کشمیر کے شعبۂ صحت کو مزید تقویت ملے گی۔ اس پیش رفت کے حوالے سے اونتی پورہ اور ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے 'دیر آید درست آید' قرار دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایمز اونتی پورہ کو جلد از جلد عوام کے نام وقف کیا جائے۔
اس کے علاوہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اس منصوبے کے لیے زمین انہوں نے فراہم کی ہے، اس لیے ایمز اونتی پورہ میں مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں۔
اگرچہ سرکاری طور پر ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ مرکزی وزیرِ صحت کل ہی ایمز اونتی پورہ کا افتتاح کریں گے، تاہم اطلاعات کے مطابق وہ دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ یہاں کا دورہ ضرور کریں گے، جہاں وہ جاری تعمیراتی کاموں اور منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ دوسری جانب، بی جے پی کی طرف سے مرکزی وزیر کے استقبال کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس سلسلے میں کنڈی زال، اونتی پورہ میں پارٹی کی جانب سے ایک استقبالیہ تقریب بھی رکھی گئی ہے۔