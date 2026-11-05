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مرکزی وزیرصحت جے پی نڈا نے ایمز اونتی پورہ کا دورہ کیا
مرکزی وزیر کے دورے کا اہم مقصد جموں و کشمیر میں طبی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے
Published : November 5, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:20 PM IST
ترال(شبیر بٹ): مرکزی وزیر جے پی نڈا نے ایمز اونتی پورہ اور جموں و کشمیر میں صحت شعبے کی مجموعی صورتحال، طبی سہولیات اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ آج دوپہر مرکزی وزیر ایمز اونتی پورہ گاڑیوں کے ایک کاروان کے ساتھ پہنچے جہاں گیٹ پر بھاجپا کے کارکنوں نے ان کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا۔
اس دوران موصوف کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی مرکزی وزیر کے دورے کا اہم مقصد جموں و کشمیر میں طبی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور عوام کو جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جائزہ میٹنگ میں وزیر صحت سکینہ ایتو ،ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا،اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر صحت اپنے دورے کے دوران جموں و کشمیر میں طبی شعبے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔
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بتادیں کہ ایمز اونتی پورہ تقریبا2200 کروڑ کی مالیت سے تیار ہو رہا ہے اور فی الوقت اس بڑے ادارے پر اکیاسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور امید ظاہر کی جارہی ہے کہ او پی ڈی بلاک جلد ہی عوام کو وقف کیا جائے۔