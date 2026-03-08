ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رنجی ٹرافی فتح پر جے کے ٹیم کو اعزاز، مواقع کی برابری سے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں: جتیندر سنگھ
جتیندر سنگھ نے کھلاڑیوں، اسٹاف اور منتظمین کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی اور کہاکہ انہوں نے جموں و کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔
جموں : (محمد اشرف گنائی) مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اتوار کو کہا کہ جموں و کشمیر کرکٹ ٹیم کی تاریخی کامیابی نے خطے کے نوجوانوں میں نئی توانائی پیدا کی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مواقع کی برابری سے نوجوانوں میں خود اعتمادی اور امید کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے۔ جموں میں اپنے رہائش گاہ پر رنجی ٹرافی جیتنے والی جموں و کشمیر کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ٹیم کی یہ کامیابی نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔
انہوں نے کھلاڑیوں کوچنگ اسٹاف اور منتظمین کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی اور کہا کہ انہوں نے جموں و کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ صلاحیت اور محنت کی کبھی کمی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکوں نے رنجی ٹرافی جیت کر ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے بچوں میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں جب انہیں صحیح وقت پر صحیح مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو وہ اعتماد، یکسوئی اور سخت محنت کے ساتھ شاندار نتائج دیتے ہیں۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ جموں و کشمیر کرکٹ ٹیم کی یہ تاریخی کامیابی پورے خطے کے نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کامیابی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مواقع کی برابری اور شفاف نظام نے نوجوانوں میں نئی امنگ اور خود اعتمادی پیدا کی ہے۔
انہوں نے ٹیم کے معاون عملے اور منتظمین کی بھی تعریف کی جن میں بی سی سی آئی کے صدر متھن منہاس اور جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے رکن انتظامیہ رٹائرڈ بریگیڈیئر انیل گپتا شامل ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ان افراد نے ٹیم کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک منصفانہ اور پیشہ ورانہ ماحول فراہم کیا جس کا نتیجہ اس تاریخی کامیابی کی صورت میں سامنے آیا
بتادیں کہ جموں و کشمیر نے پہلی مرتبہ رنجی ٹرافی کا خطاب جیتا فائنل میں ٹیم نے آٹھ بار کی چیمپئن کرناٹک کے خلاف ہبلی میں ہونے والے مقابلے میں پہلی اننگز میں 291 رنز کی برتری حاصل کر کے تاریخی کامیابی اپنے نام کی۔