منوج سنہا، عمر عبداللہ کے ہمراہ میٹنگ کے ساتھ ہی امیت شاہ کا جموں دورہ مکمل

مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جموں کے تین روزہ دورے پر جمعرات کی شام ائرپورٹ پہنچے۔

امیت شاہ شاہ نے کی جموں میں ریویو میٹنگ کی صدارت
امیت شاہ شاہ نے کی جموں میں ریویو میٹنگ کی صدارت (X Handle@AmitShah)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 7, 2026 at 5:24 PM IST

جموں (عامر تانترے) :ـ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں و کشمیر کا اپنا تین روزہ دورہ مکمل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی موجودگی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پیغام میں امیت شاہ نے کہا کہ انہوں نے جموں و کشمیر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران سرمایہ کاری، صنعت، کھیل اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک ترقی یافتہ جموں و کشمیر کی تعمیر کے لیے اس رفتار کو مزید تیز کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔

یاد رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جمعرات کی شام یوٹی کے دورے پر جموں پہنچے تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کا بھی دورہ کیا اور سیکورٹی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی جس میں فوج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز کے افسران نے شرکت کی۔

بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) رہنماؤں کے ایک وفد نے ست شرما کی قیادت میں امیت شاہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے اس بات پر زور دیا کہ ’’وزیر اعظم نریندر مودی کی ترقیاتی اسکیمیں زمینی سطح تک پہنچنی چاہئیں، تاکہ ایک ترقی یافتہ اور محفوظ جموں و کشمیر کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ملاقات میں پارٹی کی توسیع سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی۔‘‘

امیت شاہ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور اراکین اسمبلی مرکز کے زیر انتظام خطے سے متعلق مختلف عوامی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔

