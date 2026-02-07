ETV Bharat / jammu-and-kashmir
منوج سنہا، عمر عبداللہ کے ہمراہ میٹنگ کے ساتھ ہی امیت شاہ کا جموں دورہ مکمل
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جموں کے تین روزہ دورے پر جمعرات کی شام ائرپورٹ پہنچے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 5:24 PM IST
جموں (عامر تانترے) :ـ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں و کشمیر کا اپنا تین روزہ دورہ مکمل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی موجودگی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پیغام میں امیت شاہ نے کہا کہ انہوں نے جموں و کشمیر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران سرمایہ کاری، صنعت، کھیل اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک ترقی یافتہ جموں و کشمیر کی تعمیر کے لیے اس رفتار کو مزید تیز کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔
आज जम्मू में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी व J&K के मुख्यमंत्री श्री @OmarAbdullah जी के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की।— Amit Shah (@AmitShah) February 7, 2026
बीते एक दशक में J&K में निवेश, उद्योग, स्पोर्ट्स व इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, उसे और गति देकर विकसित J&K बनाना हमारी प्राथमिकता है।… pic.twitter.com/ePrbOs0yOB
یاد رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جمعرات کی شام یوٹی کے دورے پر جموں پہنچے تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کا بھی دورہ کیا اور سیکورٹی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی جس میں فوج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز کے افسران نے شرکت کی۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) رہنماؤں کے ایک وفد نے ست شرما کی قیادت میں امیت شاہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے اس بات پر زور دیا کہ ’’وزیر اعظم نریندر مودی کی ترقیاتی اسکیمیں زمینی سطح تک پہنچنی چاہئیں، تاکہ ایک ترقی یافتہ اور محفوظ جموں و کشمیر کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ملاقات میں پارٹی کی توسیع سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی۔‘‘
امیت شاہ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور اراکین اسمبلی مرکز کے زیر انتظام خطے سے متعلق مختلف عوامی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: