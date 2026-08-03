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جموں و کشمیر میں 9,800 کروڑ روپئے کے نئے ٹنل منصوبوں کو مرکزی کابینہ کی منظوری،پانچ برس میں ہونگے مکمل
حکومت کے مطابق یہ دونوں شاہراہیں مستقبل میں جموں اور کشمیر کے درمیان متبادل زمینی رابطے کے طور پر کام کریں گی۔
Published : August 3, 2026 at 5:24 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت نئی دہلی میں منعقدہ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں جموں و کشمیر کے لیے دو اہم ٹنل منصوبوں سودھ مہادیو درانگا ٹنل اور سنگھ پورہ ویلو ٹنل کو منظوری دے دی گئی ہے۔ ان دونوں منصوبوں پر مجموعی طور پر 9,800 کروڑ روپئے لاگت آئے گی اور ان کی تکمیل آئندہ پانچ برسوں میں متوقع ہے۔ منصوبوں کی مکمل مالی اعانت مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔
منصوبوں کے تحت سرنگوں کے علاوہ ان تک پہنچنے کے لئے اپروچ روڈز بھی تعمیر کئے جائیں گے، جس سے جموں اور کشمیر کے درمیان سڑک رابطے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور جموں خطے کے ادھم پور، ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر تک آمدورفت میں نمایاں بہتری آئے گی۔
سودھ مہادیو درانگا ٹنل چنینی سودھ مہادیو، گوہا، ڈوڈہ، کھیلانی قومی شاہراہ کا حصہ ہوگی۔ یہ تقریباً 13 کلومیٹر طویل سڑک پر مشتمل منصوبہ ہے، جس میں 8 کلومیٹر لمبی جڑواں ٹیوب سرنگ تعمیر کی جائے گی۔ دوسری جانب سنگھ پورہ ویلو ٹنل کشتواڑ اننت ناگ شاہراہ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے میں 39 کلومیٹر طویل سڑک کے حصے پر 10 کلومیٹر لمبی یک طرفہ جڑواں ٹیوب سرنگ تعمیر کی جائے گی۔
ان سرنگوں کا بنیادی مقصد دشوار گزار اور برف باری سے متاثر ہونے والے راستوں کو بائی پاس کرنا ہے تاکہ دونوں شاہراہیں سال بھر آمدورفت کے لیے کھلی رہ سکیں۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے دوران بھی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں یہ منصوبے اہم کردار ادا کریں گے۔
حکومت کے مطابق یہ دونوں شاہراہیں مستقبل میں جموں اور کشمیر کے درمیان متبادل زمینی رابطے کے طور پر کام کریں گی۔ اس وقت جموں سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) دونوں خطوں کو ملانے والا سب سے اہم اور قابل اعتماد زمینی راستہ ہے، جبکہ مغل روڈ موسمی حالات پر منحصر رہتی ہے۔ نئی سرنگوں کی تعمیر سے سفر زیادہ محفوظ، مختصر اور ہر موسم میں ممکن ہوگا۔
ان منصوبوں سے سیاحت، تجارت اور مقامی معیشت کو بھی نمایاں فروغ ملنے کی توقع ہے۔ ادھم پور، چناب ویلی، ڈوڈہ، کشتواڑ اور جنوبی کشمیر کے درمیان بہتر رابطے سے سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ خصوصاً سودھ مہادیو اور مانتلائی جیسے مذہبی سیاحتی مقامات تک رسائی آسان ہونے سے زائرین اور سیاحوں کی آمد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
دفاعی نقطۂ نظر سے بھی یہ منصوبے نہایت اہم تصور کئے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کشمیر وادی تک رسائی کے لئے متبادل راستے فراہم کریں گے، جس سے فوجی نقل و حرکت اور ہنگامی حالات میں رسائی مزید مؤثر بنائی جا سکے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان سرنگی منصوبوں کی تکمیل سے جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کو نئی مضبوطی ملے گی، دور دراز علاقوں کا رابطہ بہتر ہوگا، سفری وقت میں کمی آئے گی، ہر موسم میں آمدورفت ممکن ہوگی اور خطے میں معاشی و سیاحتی سرگرمیوں کو ایک نئی رفتار حاصل ہوگی۔
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