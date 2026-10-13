کیا واقعی یکساں خطبہ کی کوئی تجویز تھی؟ آن لائن میٹنگ میں شریک علماء نے کھولا راز

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کیا واقعی یکساں خطبہ کی کوئی تجویز تھی؟ آن لائن میٹنگ میں شریک علماء نے کھولا راز
سیاسی ومذہبی رہنماؤں کی جانب سے اعتراض کے بعد وقف بورڈ نے کہا کہ ائمہ و خطباء پرموضوع چننے کے حوالہ سے کوئی پریشر نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 6:58 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی ) : جموں و کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے تمام مساجد کے ائمہ کے لیے جمعہ کے خطبات کے موضوعات خود متعین کرنے کی تجویز پر وقف بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ آن لائن اجلاس میں شامل ہونے والے بعض علماء کرام نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ تمام تر واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
اتوار کے روز وقف بورڈ کی خاتون چیئرپرسن سید درخشاں اندرابی کی صدارت میں سرینگر سے طلب کی گئی ایک آن لائن میٹنگ میں جموں خطے کے متعدد اضلاع بشمول جموں، ادھم پور، ریاسی، ڈوڈہ، کٹھوعہ، پونچھ اور راجوری کے ائمہ و علماء نے شرکت کی۔ آن لائن میٹنگ میں "تنظیم ائمہ مساجد، جموں" کے صدر مولانا طارق قاری ہاشمی نے بھی شرکت کی۔
ہاشمی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وقف بورڈ کے جموں دفتر میں قائم سنٹرل آفس میں اجلاس کے آغاز تک خود وہاں موجود ایڈمنسٹریٹر اور افسران کو بھی میٹنگ کے بنیادی ایجنڈے اور مقصد کا کوئی علم نہیں تھا۔ ہاشمی کے مطابق: "جب محترمہ درخشاں اندرابی آن لائن آئیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ سے ریاست کی تمام مساجد میں جمعہ کے روز خطباء اور ائمہ کو وہی موضوعات بیان کرنے ہوں گے جو وقف بورڈ کی جانب سے انہیں دیے جائیں گے اور کسی امام کو من مانی کرنے یا اپنی مرضی سے موضوع منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان ہدایات کو اسی ہفتے یعنی آنے والے جمعے سے باقاعدہ لاگو کرنے کا حکم دیا گیا۔"
واضح رہے کہ اس حوالہ سے بعض میڈیا اداروں میں خبر نشر ہونے کے ساتھ ہی مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی کسی بھی تجویز کو "مداخلت فی الدین" سے تعبیر کیا تھا۔ وہیں آج منگل کو وقف چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے تردید کرتے ہوئے واضح کیا کی کہ اس حوالہ سے کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے۔
ادھر، مولانا طارق ہاشمی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "جب انہوں (درخشان اندرابی) نے میٹنگ میں آن لائن اپنا موقف رکھا اور کہا کہ اگرچہ معاشرتی برائیوں، جیسے نشہ خوری، جہیز کی بدعت اور امن و بھائی چارے کی فروغ کے لیے خطبات دینا اور قرآن و حدیث کے مطابق معاشرتی اصلاح کی کوشش کرنا ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اگر ائمہ کرام کو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہنے پر مجبور کیا جائے گا تو وہ ایسا بالکل نہیں کر پائیں گے۔"
ہاشمی کے مطابق اس بات پر چیئرپرسن نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا اور دیگر علماء کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں کہا کہ "یہ (تجویز) چار سال پرانا آرڈر ہے جسے اب نافذ کیا جا رہا ہے، اس لیے علماء کو صرف اس ہدایت پر خاموشی سے عمل کرنا ہوگا۔
اسی اجلاس میں موجود ایک اور عالم دین - قاری اکرم - نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود وقف بورڈ کے حکام نے علماء کو اپنے تحفظات کھل کر بیان نہیں کرنے دیے۔ انہوں نے کہا کہ "چونکہ جموں و کشمیر میں مختلف مکاتبِ فکر، بشمول دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء اور عوام موجود ہیں، اس لیے بورڈ کی جانب سے بنائی گئی کسی بھی مخصوص کور کمیٹی کے جاری کردہ یکساں موضوعات کو تمام تر مساجد پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مکتبِ فکر کے اپنے عقائد اور مسائل ہیں اور کوئی بھی عالم دین شریعت، حق اور دینی تعلیمات کے دائرے سے باہر جا کر انتظامیہ کے تھوپے گئے احکامات کو بیان کرنے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔"
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے علماء نے مزید کہا کہ وقف بورڈ کی انتظامی ذمہ داریوں اور اوقافی املاک کی دیکھ بھال تک ہی بورڈ کا دائرہ اختیار محدود رہنا چاہیے، جبکہ منبر و محراب کا تقدس اور خطبات کا حق صرف اور صرف علمائے کرام کا ہے۔
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