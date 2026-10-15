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یکساں جمعہ خطبوں کی تجویز، ڈاکٹر طلعت مجید کی سماجی اتحاد کی حمایت، مذہبی معاملات میں سیاسی مداخلت سے کیا خبردار

ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا، خالصتاً مذہبی اور شرعی معاملات میں کسی بھی قسم کی سیاسی یا انتظامی مداخلت سے گریز کیا جانا چاہیے۔

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سیاسی رہنما ڈاکٹر طلعت مجید (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2026 at 5:02 PM IST

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Updated : October 15, 2026 at 5:08 PM IST

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پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جموں و کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے پوری وادی اور صوبہ جموں میں جمعہ کے خطبات کو یکساں (سینٹرلائزڈ) بنانے کی تجویز پر جاری بحث کے درمیان معروف سیاسی رہنما ڈاکٹر طلعت مجید کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر اس مہم کا بنیادی مقصد معاشرے میں اتحاد، باہمی بھائی چارے اور بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، تو یقینی طور پر اس تجویز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا سکتا ہے۔

ڈاکٹر طلعت مجید نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ موجودہ دور میں فرقہ وارانہ اور مسلکی اختلافات کو کم کرنے اور ملتِ اسلامیہ کے مابین اتحاد و اتفاق کی فضا کو سازگار بنانے کے لیے جید علما، ممتاز مذہبی اسکالرز اور ائمہ مساجد کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹر طلعت مجید کی سماجی اتحاد کی حمایت (Credit; ETV BHARAT)

خالصتاً مذہبی اور شرعی معاملات میں مداخلت

اس خصوص میں انہوں نے مقتدر حلقوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خالصتاً مذہبی اور شرعی معاملات میں کسی بھی قسم کی سیاسی یا انتظامی مداخلت سے سختی سے گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ مذہبی امور انتہائی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے وقف بورڈ کے زیرِ انتظام مساجد سے متعلق کسی بھی حتمی فیصلے سے قبل مسلم پرسنل لا، ائمہ اور تمام مروجہ پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لینا ناگزیر ہے۔

اسٹیک ہولڈرز سے سنجیدہ غور و خوض کی اپیل

انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ معاشرے میں وحدت اور ہم آہنگی کا قیام ایک عظیم مقصد ہے، لیکن اس پورے عمل کے دوران مذہبی روایات کی حساسیت اور تمام مکاتبِ فکر کے متعلقہ فریقین کی آراء کو مناسب اور مساوی اہمیت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے اس حساس معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز سے سنجیدہ غور و خوض اور ذمہ دارانہ طرزِ عمل اپنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دور رس فیصلے کا واحد اور حقیقی مقصد سماجی تانے بانے کو مضبوط بنانا اور مسلم سماج میں اتحاد و اتفاق کی روح کو بیدار کرنا ہونا چاہیے۔

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Last Updated : October 15, 2026 at 5:08 PM IST

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