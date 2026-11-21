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مشترکہ خطبہ جمعہ کو عوامی سطح پر ملی زبردست پذیرائی ۔مجلسِ متحدہ علماء
علماء کرام نےزور دیا کہ جو لوگ مالی منفعت کی خاطر انسانی صحت سے کھلواڑ کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کرکےانہیں بے نقاب کیاجائے۔
Published : November 21, 2026 at 9:01 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) متحدہ مجلس علماء (ایم ایم یو ) جموں و کشمیر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز خطۂ پیر پنچال اور لداخ کی مساجد میں ’’غذائی ملاوٹ، اخلاقی زوال اور اجتماعی ذمہ داری‘‘ کے موضوع پر دیے گئے مشترکہ جمعہ خطبے کو عوامی سطح پر زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔جو لوگوں کے گھروں تک پہنچنے والی غذائی اشیاء کے محفوظ ہونے کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتی ہے۔
نمازِ جمعہ کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے غذائی اشیاء میں ملاوٹ کے مسلسل واقعات، بالخصوص حالیہ دنوں میں بڑی مقدار میں سڑے ہوئے گوشت کی برآمدگی پر شدید تشویش ظاہر کیا اور کہا کہ ایسے واقعات نہ صرف عوامی صحت و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں بلکہ معاشرے میں گرتی ہوئی اخلاقی قدروں اور انسانی ذمہ داریوں سے غفلت کے بھی عکاس ہیں۔
علماء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ جو لوگ مالی منفعت کی خاطر انسانی صحت اور زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کرکے انہیں بے نقاب کیا جائے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ غیر محفوظ غذائی اشیاء کی سپلائی اور تقسیم کے پورے سلسلے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں، ان کے نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں اور ہر سطح پر ذمہ داروں کا احتساب یقینی بنایا جائے۔ علماء نے غذائی تحفظ کے نظامِ نگرانی کو مؤثر بنانے اور متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
مشترکہ خطبات میں قرآنِ کریم کی تعلیمات ’’حلال و طیب‘‘ کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ غذا کا محض حلال ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا پاکیزہ، معیاری اور انسانی صحت کے لیے محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء کرام نے تاجر برادری سے تجارتی معاملات میں دیانت داری اور انصاف اختیار کرنے کی اپیل کی، جبکہ عوام پر بھی زور دیا کہ وہ غذائی تحفظ کے حوالے سے بیدار اور محتاط رہیں اور اپنی انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔
مجلسِ متحدہ علماء نے اس مشترکہ اقدام کو حاصل ہونے والی بھرپور عوامی پذیرائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کا منبر عوام کی روزمرہ زندگی سے متعلق اہم مسائل کو اجاگر کرنے، سماجی شعور بیدار کرنے اور اخلاقی و معاشرتی اصلاح کے فروغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اس کردار کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
یہ مشترکہ جمعہ خطبہ کشمیر، جموں، خطۂ پیر پنچال اور لداخ کے مختلف اضلاع میں 200 سے زائد مساجد اور امام بارگاہوں میں دیا گیا، جن میں کئی اہم اور مرکزی عبادت گاہیں بھی شامل تھیں۔ اس وسیع پیمانے پر شرکت نے مجلسِ متحدہ علماء کی اس اصلاحی مہم میں مختلف دینی اداروں اور علماء کرام کے اجتماعی تعاون اور یکجہتی کو اجاگر کیا۔
واضح رہے کہ چند دن قبل متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی سربراہی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جمعہ کو جموں، کشمیر اور لداخ کی مساجد میں ’’غذائی ملاوٹ، اخلاقی زوال اور اجتماعی ذمہ داری‘‘ کے موضوع پر مشترکہ خطبۂ جمعہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔