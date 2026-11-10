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جے کے بینک بھرتی تنازع: عمر کی بالائی حد 30 سال کرنے اور ریزرویشن کے نفاذ کی شدید مخالفت

اپوزیشن رہنماؤں نے زیادہ عمر والے امیدواروں کو ریلیف دینے کے لیے بالائی عمر کی حد میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔

A file photo of the J&K Bank Headquarters in Srinagar
سرینگر میں جے اینڈ بینک کے ہیڈکوارٹر کی فائل فوٹو (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2026 at 10:52 PM IST

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جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر بینک کی جانب سے ایک بڑی بھرتی میں بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر کرنے کے فیصلے پر اپوزیشن سیاسی جماعتوں اور جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ اس اقدام سے یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ فیصلہ 30 سال سے زیادہ عمر والے امیدواروں کو موقع سے محروم کر دے گا جو برسوں سے سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جے اینڈ کے بینک نے پروبیشنری آفیسرز (پی او) اور بینکنگ ایسوسی ائیٹس کی تقریباً 1400 اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ان میں جموں و کشمیر میں 323 پروبیشنری آفیسرز اور 1033 بینکنگ ایسوسی ائیٹس کی آسامیاں، جب کہ لداخ میں بالترتیب 20 اور 21 آسامیاں شامل ہیں۔

سال 2020 میں 1800 سے زائد اسامیوں کے اشتہار کے بعد، یہ بینک کی طرف سے اس بڑے پیمانے پر کی جانے والی پہلی بھرتی ہے۔ تاہم، ہزاروں بے روزگار ملازمت کے خواہشمندوں کے لیے یہ اعلان مایوسی کا باعث بن گیا ہے۔

بھرتی میں بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر کرنے پر بہت سے لوگوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج درج کرایا ہے۔

پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما اور پلوامہ کے قانون ساز وحید پرہ نے اس اقدام کو "ان ہزاروں امیدواروں کے ساتھ سراسر ناانصافی قرار دیا ہے جو برسوں سے صبر کے ساتھ اسامیوں کا انتظار کر رہے تھے"۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، وحید پرہ نے کہا کہ "جے کے بینک کی طرف سے پی او اور بینکنگ ایسوسی ایٹ کی آسامیوں کا حالیہ نوٹیفکیشن دیکھنا انتہائی تشویشناک ہے"۔

انہوں نے لکھا کہ "عمر کی حد 20 سے 30 سال رکھنا ان ہزاروں (30 سال سے) زیادہ عمر والے امیدواروں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے جو برسوں سے صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ جب جے کے ایس ایس بی 40 سال تک کی عمر کی اجازت دیتا ہے، تو جے کے بینک کے امیدواروں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟"

پرہ نے مزید کہا کہ "اس کے علاوہ، جے کے بینک جیسے تجارتی ادارے میں ریزرویشن پالیسیوں کا نفاذ ہمارے مقامی نوجوانوں کی میرٹ کی بنیاد پر ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مطالبات سادہ ہیں: بالائی عمر کی حد بڑھا کر 40 سال کی جائے، اس بھرتی میں ریزرویشن کو منسوخ کیا جائے، اور ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک منصفانہ اور برابر کا موقع دیا جائے"۔

ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے معراج ملک نے بھی جموں و کشمیر بینک انتظامیہ کی جانب سے جاری آسامیوں کے لیے بالائی عمر کی حد 30 سال رکھنے کے فیصلے پر سوال اٹھائے۔

انہوں نے کہا کہ جے اینڈ کے بینک کی جانب سے 10 سال بعد ان آسامیوں کا اشتہار جاری کیا گیا ہے اور ان برسوں کے دوران بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان، جو نوکریوں کا انتظار کر رہے تھے، بالائی عمر کی حد پار کر چکے ہیں۔

ایم ایل اے نے کہا کہ "وہ بے روزگار نوجوان کہاں جائیں گے جو 30 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں؟ کیونکہ انہیں روزگار کے یکساں مواقع نہیں دیے گئے۔ پہلے انہوں نے ایم ٹی ایس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیمی قابلیت بارہویں جماعت مقرر کی اور تمام گریجویٹس کو باہر کر دیا، اب جے کے بینک میں گریجویٹس کو عمر کی حد کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر کس سمت جا رہا ہے؟ بے روزگار نوجوان کہاں جائیں گے؟ حکومت کیسی پالیسیاں بنا رہی ہے؟ عمر کی حد اور زیادہ سے زیادہ تعلیمی قابلیت کی شرائط ختم ہونی چاہئیں"۔

سی پی آئی (ایم) کے قانون ساز ایم وائی تاریگامی نے جموں و کشمیر انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ "جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیشِ نظر" بالائی عمر کی حد پر نظرثانی کرے اور اسے جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کے قواعد کے مطابق بڑھائے۔

جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی وکیل اور کانگریس رہنما دیپیکا پشکر ناتھ نے بھی ان آسامیوں کے لیے بالائی عمر کی حد بڑھانے کا مطالبہ کیا۔

دیپیکا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "اوپن میرٹ کے لیے بالائی عمر کی حد 30 سال تک کیوں محدود کی گئی ہے؟ اسے 40 سال ہونا چاہیے۔ تمام ریزرویشن دفعات جموں و کشمیر کے قوانین کے مطابق نافذ کی جا رہی ہیں، تو عمر کی حد میں نرمی کے معاملے میں انصاف کیوں نہیں برتا جا رہا؟ آٹھ سال بعد ہونے والی اس بھرتی میں، یہ اوپن میرٹ کے امیدواروں کو منظم طریقے سے باہر کرنے کے مترادف ہے۔ حکام کو فوری اقدام کرنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے کا ایک منصفانہ موقع دینا چاہیے"۔

جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کہا کہ انہوں نے ایل جی منوج سنہا کو خط لکھ کر بالائی عمر کی حد میں 40 سال تک کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ میرٹ کو ترجیح دینے پر بھی زور دیا ہے۔

ریزرویشن مخالف کارکن ساحل پرے نے کہا کہ یہ بڑی بھرتی اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے "امید کا ایک لمحہ ہونا چاہیے تھا" جو بے صبری سے سرکاری ملازمتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔

انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ "اس کے برعکس، یہ (بھرتی) ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ عمر کی حد میں نرمی ایک بار پھر دیگر زمروں کو دے دی گئی ہے، جب کہ اوپن میرٹ کو باہر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے، بھرتی ضلع یا ڈویژن کی سطح پر ہوتی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ تصور کریں کہ برسوں تک تیاری کرنا، فیسیں ادا کرنا، دن رات پڑھائی کرنا، اور آخر میں یہ محسوس کرنا کہ یہ دروازہ کبھی آپ کے لیے کھلنا ہی نہیں تھا"۔

پرے نے مزید کہا کہ "ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہمارے خوابوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو؟ ہم تھک چکے ہیں۔ ہم بے بس ہیں۔ لیکن ہم غائب نہیں ہیں۔ ان ملازمتوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ ہم یاد رکھیں گے۔ ہم بھولیں گے نہیں"۔

جے کے بینک کی اس بھرتی نے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ اوپن میرٹ کے لیے مختص حصہ 35 فیصد سے بھی کم ہے، جس نے متنازع ریزرویشن پالیسی پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔

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جموں و کشمیر بینک بھرتی تنازع

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