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جے کے بینک بھرتی تنازع: عمر کی بالائی حد 30 سال کرنے اور ریزرویشن کے نفاذ کی شدید مخالفت
اپوزیشن رہنماؤں نے زیادہ عمر والے امیدواروں کو ریلیف دینے کے لیے بالائی عمر کی حد میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : November 10, 2026 at 10:52 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر بینک کی جانب سے ایک بڑی بھرتی میں بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر کرنے کے فیصلے پر اپوزیشن سیاسی جماعتوں اور جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ اس اقدام سے یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ فیصلہ 30 سال سے زیادہ عمر والے امیدواروں کو موقع سے محروم کر دے گا جو برسوں سے سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جے اینڈ کے بینک نے پروبیشنری آفیسرز (پی او) اور بینکنگ ایسوسی ائیٹس کی تقریباً 1400 اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ان میں جموں و کشمیر میں 323 پروبیشنری آفیسرز اور 1033 بینکنگ ایسوسی ائیٹس کی آسامیاں، جب کہ لداخ میں بالترتیب 20 اور 21 آسامیاں شامل ہیں۔
سال 2020 میں 1800 سے زائد اسامیوں کے اشتہار کے بعد، یہ بینک کی طرف سے اس بڑے پیمانے پر کی جانے والی پہلی بھرتی ہے۔ تاہم، ہزاروں بے روزگار ملازمت کے خواہشمندوں کے لیے یہ اعلان مایوسی کا باعث بن گیا ہے۔
بھرتی میں بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر کرنے پر بہت سے لوگوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج درج کرایا ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما اور پلوامہ کے قانون ساز وحید پرہ نے اس اقدام کو "ان ہزاروں امیدواروں کے ساتھ سراسر ناانصافی قرار دیا ہے جو برسوں سے صبر کے ساتھ اسامیوں کا انتظار کر رہے تھے"۔
Deeply concerning to see the latest JK Bank notification for PO & Banking Associate posts. Keeping the age limit at 20-30 years is completely unfair to thousands of overaged aspirants who have been waiting patiently for years. When JKSSB allows an age limit up to 40 years, why are JK Bank aspirants being penalized? Furthermore, applying reservation policies in a commercial institution like JK Bank undermines meritocracy for our local youth. The demands are simple: Increase the upper age limit to 40 years. Revoke reservation in the recruitment. Give our educated youth a fair & equal chance! @CM_JnK @JandKBank— Waheed Ur Rehman Para (@parawahid) November 7, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، وحید پرہ نے کہا کہ "جے کے بینک کی طرف سے پی او اور بینکنگ ایسوسی ایٹ کی آسامیوں کا حالیہ نوٹیفکیشن دیکھنا انتہائی تشویشناک ہے"۔
انہوں نے لکھا کہ "عمر کی حد 20 سے 30 سال رکھنا ان ہزاروں (30 سال سے) زیادہ عمر والے امیدواروں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے جو برسوں سے صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ جب جے کے ایس ایس بی 40 سال تک کی عمر کی اجازت دیتا ہے، تو جے کے بینک کے امیدواروں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟"
پرہ نے مزید کہا کہ "اس کے علاوہ، جے کے بینک جیسے تجارتی ادارے میں ریزرویشن پالیسیوں کا نفاذ ہمارے مقامی نوجوانوں کی میرٹ کی بنیاد پر ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مطالبات سادہ ہیں: بالائی عمر کی حد بڑھا کر 40 سال کی جائے، اس بھرتی میں ریزرویشن کو منسوخ کیا جائے، اور ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک منصفانہ اور برابر کا موقع دیا جائے"۔
ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے معراج ملک نے بھی جموں و کشمیر بینک انتظامیہ کی جانب سے جاری آسامیوں کے لیے بالائی عمر کی حد 30 سال رکھنے کے فیصلے پر سوال اٹھائے۔
Upper age limit set as 30 years in J&K bank recruitment. where will unemployed youth go? who crossed 30 years because they were not given enough employment opportunites? First they set 12th as maximim qualification for MTS, removed all graduates, now in J&K bank those who are graduate are being removed due to age limit.. where is J&K heading? where will unemployed youth go?? what kind of policies are being made by govt? Age limits and Maximum qualifications must be removed. @OmarAbdullah @manojsinha_— Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) November 9, 2026
انہوں نے کہا کہ جے اینڈ کے بینک کی جانب سے 10 سال بعد ان آسامیوں کا اشتہار جاری کیا گیا ہے اور ان برسوں کے دوران بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان، جو نوکریوں کا انتظار کر رہے تھے، بالائی عمر کی حد پار کر چکے ہیں۔
ایم ایل اے نے کہا کہ "وہ بے روزگار نوجوان کہاں جائیں گے جو 30 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں؟ کیونکہ انہیں روزگار کے یکساں مواقع نہیں دیے گئے۔ پہلے انہوں نے ایم ٹی ایس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیمی قابلیت بارہویں جماعت مقرر کی اور تمام گریجویٹس کو باہر کر دیا، اب جے کے بینک میں گریجویٹس کو عمر کی حد کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر کس سمت جا رہا ہے؟ بے روزگار نوجوان کہاں جائیں گے؟ حکومت کیسی پالیسیاں بنا رہی ہے؟ عمر کی حد اور زیادہ سے زیادہ تعلیمی قابلیت کی شرائط ختم ہونی چاہئیں"۔
سی پی آئی (ایم) کے قانون ساز ایم وائی تاریگامی نے جموں و کشمیر انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ "جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیشِ نظر" بالائی عمر کی حد پر نظرثانی کرے اور اسے جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کے قواعد کے مطابق بڑھائے۔
J&K Bank has fixed the upper age limit at 30 years for recruitment to various Probationary Officer (PO) and Banking Associate posts, while the government has set it at 40 years for its recruitments. Given the rising unemployment in Jammu and Kashmir, I request the @JandKBank authorities to reconsider the age criteria and raise the upper age limit in line with JKSSB norms, thereby providing an opportunity to more deserving and eligible candidates.— M Y Tarigami (@tarigami) November 7, 2026
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی وکیل اور کانگریس رہنما دیپیکا پشکر ناتھ نے بھی ان آسامیوں کے لیے بالائی عمر کی حد بڑھانے کا مطالبہ کیا۔
دیپیکا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "اوپن میرٹ کے لیے بالائی عمر کی حد 30 سال تک کیوں محدود کی گئی ہے؟ اسے 40 سال ہونا چاہیے۔ تمام ریزرویشن دفعات جموں و کشمیر کے قوانین کے مطابق نافذ کی جا رہی ہیں، تو عمر کی حد میں نرمی کے معاملے میں انصاف کیوں نہیں برتا جا رہا؟ آٹھ سال بعد ہونے والی اس بھرتی میں، یہ اوپن میرٹ کے امیدواروں کو منظم طریقے سے باہر کرنے کے مترادف ہے۔ حکام کو فوری اقدام کرنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے کا ایک منصفانہ موقع دینا چاہیے"۔
J&K Bank PO &BA recruitment: Why the upper age limit for OM restricted to 30 when it should be 40? All reservation provisions follow J&K rules, so why is the same fairness denied in age relaxation? After 8 years of recruitment, this amounts to systematic exclusion of OM aspirants https://t.co/bIRthNUK2X— Deepika Pushkar Nath (@DeepikaPNath) November 6, 2026
جے اینڈ کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کہا کہ انہوں نے ایل جی منوج سنہا کو خط لکھ کر بالائی عمر کی حد میں 40 سال تک کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ میرٹ کو ترجیح دینے پر بھی زور دیا ہے۔
ریزرویشن مخالف کارکن ساحل پرے نے کہا کہ یہ بڑی بھرتی اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے "امید کا ایک لمحہ ہونا چاہیے تھا" جو بے صبری سے سرکاری ملازمتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔
انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ "اس کے برعکس، یہ (بھرتی) ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ عمر کی حد میں نرمی ایک بار پھر دیگر زمروں کو دے دی گئی ہے، جب کہ اوپن میرٹ کو باہر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے، بھرتی ضلع یا ڈویژن کی سطح پر ہوتی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ تصور کریں کہ برسوں تک تیاری کرنا، فیسیں ادا کرنا، دن رات پڑھائی کرنا، اور آخر میں یہ محسوس کرنا کہ یہ دروازہ کبھی آپ کے لیے کھلنا ہی نہیں تھا"۔
After years, J&K Bank is finally recruiting 1,033 Banking Associates and 323 Probationary Officers. For thousands of Open Merit aspirants, this should have been a moment of hope. Instead, it feels like another reminder that we have nowhere left to go. Age relaxation has again been extended to other categories, while OM is left out. Earlier, recruitment was district/division-wise. That too is gone. Imagine preparing for years, paying fees, studying day and night, only to feel that the door was never meant to open for you. What crime have we committed? Why are our dreams treated as if they matter less? We are tired. We are helpless. But we are not invisible. These jobs belong to us too. We will remember. We will not forget.— Sahil Parray (@iamsahilparray) November 6, 2026
پرے نے مزید کہا کہ "ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہمارے خوابوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو؟ ہم تھک چکے ہیں۔ ہم بے بس ہیں۔ لیکن ہم غائب نہیں ہیں۔ ان ملازمتوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ ہم یاد رکھیں گے۔ ہم بھولیں گے نہیں"۔
جے کے بینک کی اس بھرتی نے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ اوپن میرٹ کے لیے مختص حصہ 35 فیصد سے بھی کم ہے، جس نے متنازع ریزرویشن پالیسی پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔
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